Σύλληψη 2 ατόμων για κατοχή ναρκωτικών ουσιών σε Ζάκυνθο και Κέρκυρα

Δύο συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος, σε Ζάκυνθο και Κέρκυρα, για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στον Παντοκράτορα Ζακύνθου, στο πλαίσιο ελέγχων, συνελήφθη 20χρονος ημεδαπός, καθώς στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-16- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

ηλεκτρονική ζυγαριά

-3- κουκούλες (FULLFACE) και

-14- σακουλάκια.

Τέλος, στην περιοχή του Ύψου Κέρκυρας, συνελήφθη 23χρονος ημεδαπός, για κατοχή -1,5- γραμμαρίου ακατέργαστης κάνναβης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις κατά τόπον αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές.