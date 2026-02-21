Σύλληψη 2 ατόμων για απόπειρα κλοπής από οικία στη Νότια Κέρκυρα

Συνελήφθησαν, στις 18 Φεβρουαρίου 2026 το απόγευμα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Νότιας Κέρκυρας δύο ημεδαποί, ηλικίας 28 ετών και ανήλικος, για το αδίκημα της απόπειρας κλοπής κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, οι ανωτέρω εντοπίστηκαν στο πλαίσιο επισταμένων αναζητήσεων, καθώς λίγη ώρα νωρίτερα είχαν αποπειραθεί να διαρρήξουν οικία σε περιοχή της Νότιας Κέρκυρας, προκαλώντας παράλληλα φθορές σε μεταλλικές εγκαταστάσεις αυτής, το κόστος των οποίων εκτιμάται στις -2.000- ευρώ.

Διαβάστε επίσης

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, περιλαμβάνεται και η μητέρα του ανηλίκου κατηγορούμενη για παραμέληση της εποπτείας του.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.