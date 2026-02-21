Συνελήφθη άντρας για ηχογράφηση δικαστικής συνεδρίασης

Συνελήφθη στις 18-02-2026 το μεσημέρι στα Ιωάννινα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί της τηλεοπτικής ή ραδιοφωνικής μετάδοσης και κινηματογράφησης ή μαγνητοσκόπησης δίκης.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος έγινε αντιληπτός να ηχογραφεί με το κινητό του τηλέφωνο δικαστική συνεδρίαση σε αίθουσα του Δικαστικού Μεγάρου Ιωαννίνων.

Το κινητό κατασχέθηκε, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.