Συνελήφθη άντρας για ηχογράφηση δικαστικής συνεδρίασης

16:39 | 21/02/2026

Συνελήφθη στις 18-02-2026 το μεσημέρι στα Ιωάννινα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί της τηλεοπτικής ή ραδιοφωνικής μετάδοσης και κινηματογράφησης ή μαγνητοσκόπησης δίκης.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος έγινε αντιληπτός να ηχογραφεί με το κινητό του τηλέφωνο δικαστική συνεδρίαση σε αίθουσα του Δικαστικού Μεγάρου Ιωαννίνων.

Το κινητό κατασχέθηκε, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

