Σύλληψη 19χρονου στη Φλώρινα την ώρα που παραλάμβανε ταχυδρομικό δέμα με ναρκωτικά

Κατόπιν οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας, συνελήφθη την 02-10-2025 το απόγευμα 19χρονος ημεδαπός, τη στιγμή που παρέλαβε από θυρίδα εταιρίας ταχυμεταφορών, στη πόλη της Φλώρινας, δέμα το οποίο περιείχε συσκευασία ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού μεικτού βάρους –714– γραμμαρίων.

Ειδικότερα, οργανώθηκε επιχείρηση ελεγχόμενης παράδοσης δέματος, το οποίο εντοπίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών του Αερολιμένα Αθηνών σε αποθήκη εταιρίας ταχυμεταφορών στην Αθήνα, κατόπιν απόφασης του Συντονιστικού Οργάνου Δίωξης Ναρκωτικών και έγκρισης της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών.

Διαβάστε επίσης

Στο πλαίσιο αυτό, εντοπίστηκε ο 19χρονος χθες το απόγευμα τη στιγμή που παρέλαβε το δέμα με τα ναρκωτικά, από θυρίδα της προαναφερόμενης εταιρίας ταχυμεταφορών στην πόλη της Φλώρινας και συνελήφθη.

Συνεχιζόμενης της προανάκρισης διαπιστώθηκε ότι, τα προαναφερόμενα ναρκωτικά ανήκαν από κοινού στον 19χρονο και σε -2- ακόμη ημεδαπούς, έναν ανήλικο και έναν 18χρονο, οι οποίοι εντοπίσθηκαν χθες το απόγευμα στη Φλώρινα και συνελήφθησαν.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ενώ συνελήφθη και ο γονέας του ανηλίκου, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παραμέληση της εποπτείας αυτού.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία του 19χρονου στην Φλώρινα και στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

– 162 – γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

– γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, ζυγαριά ακριβείας,

-2- τρίφτες κάνναβης,

-3- κινητά τηλέφωνα,

χρηματικό ποσό των -125- ευρώ, ως προερχόμενο από πώληση ναρκωτικών και

δίκυκλη μοτοσικλέτα που χρησιμοποιήθηκε από τον 19χρονο, για τη μεταφορά των ναρκωτικών.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας, ενώ οι συλληφθέντες με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία, θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας.