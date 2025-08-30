PoliceNET of Greece logo
Συλλήψεις νεαρών για σωματικές βλάβες σε βάρος συνομήλικών τους

12:59 | 30/08/2025

Συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης  τέσσερις νεαροί που ενέχονται σε δύο περιπτώσεις σωματικών βλαβών σε βάρος συνομήλικών τους.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί του Α.Τ. Πυλαίας-Χορτιάτη συνέλαβαν τρεις νεαρούς ημεδαπούς, οι οποίοι βραδινές ώρες της 27-08-2025 στην περιοχή της Πυλαίας, με χρήση σωματικής βίας επιτέθηκαν σε βάρος έτερου νεαρού, χωρίς ωστόσο να τον τραυματίσουν, ενώ αστυνομικοί του Α.Τ. Ωραιοκάστρου συνέλαβαν βραδινές ώρες χθες (28-08-2025) ανήλικο αλλοδαπό, καθώς έριξε δύο νεαρούς που επέβαιναν σε πατίνι, με αποτέλεσμα να πέσουν και να τραυματιστούν.

Επιπλέον συνελήφθησαν πέντε από τους γονείς των ανηλίκων που εμπλέκονται στις παραπάνω περιπτώσεις σωματικών βλαβών, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Οι σχηματισθείσες δικογραφίες θα υποβληθούν στις αρμόδιες Δικαστικές Αρχές.

