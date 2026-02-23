PoliceNET of Greece logo
Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Συλλήψεις για ηχορρύπανση

20:17 | 23/02/2026

Αστυνομικοί Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, διενεργούν συστηματικούς ελέγχους για την εφαρμογή της Νομοθεσίας που αφορά τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και την τήρηση των ορίων της στάθμης των θορύβων, με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

 

Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη διάρκεια ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από βραδινές ώρες της 20-02-2026 έως πρωινές ώρες σήμερα (23-02-2026) αστυνομικοί των Αστυνομικών Τμημάτων Λευκού Πύργου και Αμπελοκήπων – Μενεμένης συνέλαβαν συνολικά πέντε (5) άτομα, καθώς διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσαν, ως προσωρινά υπεύθυνοι, ηχητικά μέσα και ενισχυτές σε καταστήματα, κατά περίπτωση, η ηχοστάθμη των οποίων ξεπερνούσε το προβλεπόμενο όριο.

Παρόμοιοι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτους ρυθμούς.

