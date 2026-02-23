Σαρωτικοί Έλεγχοι από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης

Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στη διευκόλυνση και προστασία του συνόλου των χρηστών των οδικών δικτύων (πεζών και οχημάτων), στην τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς και στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, συγκροτεί συνεργεία τροχονομικών ελέγχων και πραγματοποιεί στοχευμένες αστυνομικές δράσεις σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο αυτό, αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων της ανωτέρω Διεύθυνσης, βραδινές ώρες του Σαββάτου 21-02-2026 έως πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 22-02-2026, προέβησαν σε στοχευμένους ελέγχους οχημάτων σε διάφορες περιοχές του πολεοδομικού συγκροτήματος, κατά τους οποίους βεβαιώθηκαν συνολικά 124 παραβάσεις.

Ειδικότερα, βεβαιώθηκαν:

(95) παραβάσεις για παραβίαση ορίου ταχύτητας.

(10) παραβάσεις για περιπτώσεις με ένδειξη μέθης.

(1) παράβαση για εκπομπές θορύβου.

(2) παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους.

(2) παραβάσεις για στέρηση άδειας οδήγησης.

(1) παραβίαση για χρήση φιμε μεμβρανών.

(4) πειθαρχικές παραβάσεις ταξί.

(3) διοικητικές παραβάσεις ταξί.

(6) λοιπές παραβάσεις.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση βεβαίωσης παράβασης σε βάρους οδηγού Δ.Χ.Ε. αυτοκινήτου – ΤΑΞΙ, ο οποίος είχε προκαλέσει αρνητικά σχόλια σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, λόγω παράτυπης συμπεριφοράς του. Ο οδηγός μεταφέρθηκε στην Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, όπου και του βεβαιώθηκε η σχετική παράβαση.

Παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτο ρυθμό.