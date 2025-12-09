Συλλήψεις ατόμων για κλοπές

Στο πλαίσιο καθημερινών εποχούμενων περιπολιών και αστυνομικών ερευνών που διενεργούνται για τον εντοπισμό ατόμων που εμπλέκονται σε διάφορα αδικήματα, αστυνομικοί Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, προχώρησαν σε συλλήψεις πέντε (5) ατόμων για κλοπές.

Ειδικότερα:

Δικυκλιστές αστυνομικοί ομάδας «Ζ» συνέλαβαν, βραδινές ώρες προχθες (07-12-2025) στην περιοχή του Ευόσμου, τρεις 16χρονους ημεδαπούς, οι οποίοι προκάλεσαν φθορές σε τέσσερις θυρίδες εταιρείας ταχυμεταφορών και αφαίρεσαν από το εσωτερικό ένα ζευγάρι παπούτσια.

Αστυνομικοί των Ομάδων ΔΙ.ΑΣ. και Ζ συνέλαβαν, βραδινές ώρες προθες στο κέντρο της πόλης, 28χρονο αλλοδαπό, διότι αφού διέρρηξε την πόρτα εισόδου συνεργείου αυτοκινήτων αφαίρεσε από το εσωτερικό χρηματικό ποσό και λάδια μηχανής., τα οποία βρέθηκαν στην κατοχή του και αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη.

Συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα 28χρονος ημεδαπός, ο οποίος ενώ εργαζόταν σε κατάστημα καφέ – μίνι μάρκετ στην περιοχή των Ν. Μαλγάρων αφαίρεσε χρηματικό ποσό και δύο προπληρωμένες κάρτες αξίας (200) ευρώ.

Οι συλληφθέντες με τις σχηματισθείσες δικογραφίες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.