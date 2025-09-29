Ελαφρύ σαν πούπουλο, δυνατό σαν θηρίο – Nitecore NBair 5000mAh

Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό εργαλείο μόλις 89 γραμμαρίων

Το Nitecore NBair, που περιλαμβάνεται στη συλλογή προϊόντων της Vasilikos Import - Trade, είναι ένα εξαιρετικά εύχρηστο power bank με χωρητικότητα 5.000 mAh, σχεδιασμένο για καθημερινή χρήση και ταξίδια.

Χάρη στον δείκτη προστασίας IPX7, αντέχει σε βροχή ή υγρασία, καθιστώντας το κατάλληλο και για εξωτερικές δραστηριότητες.

Το σχήμα του με στρογγυλεμένες γωνίες το καθιστά άνετο στο κράτημα και πιο ανθεκτικό σε χτυπήματα ή τριβές.

Συνολικά, το Nitecore NBair προσφέρει ισορροπία μεταξύ φορητότητας, αξιοπιστίας και καλής απόδοσης, καθιστώντας το ιδανική επιλογή για όσους χρειάζονται φόρτιση εν κινήσει.

