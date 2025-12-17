Συλλήψεις από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Καλλονής

Συνελήφθη την Κυριακή (14-12-2025) στην Καλλονή της Λέσβου, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Καλλονής, ανήλικος ημεδαπός, για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο τροχονομικού ελέγχου διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθείς οδηγούσε δίκυκλο μοτοποδήλατο, στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης, καθόσον του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο από αστυνομική Αρχή, για έτερη παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Διαβάστε επίσης

Για την υπόθεση αυτή, συνελήφθη και γονέας του ανηλίκου, για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Καλλονής Λέσβου.