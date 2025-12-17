Σύλληψη 48χρονου στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Εντάλματος για φοροδιαφυγή στη Γερμανία

Από το Τμήμα Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας, συνελήφθη απογευματινές ώρες χθες, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025, στη Θεσσαλονίκη, 48χρονος ημεδαπός, διότι σε βάρος του εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, για υποθέσεις φοροδιαφυγής στη Γερμανία.

Ειδικότερα, ο συλληφθείς κατηγορείται ότι, έχοντας κεντρικό ρόλο και ουσιαστική διοικητική εμπλοκή σε εταιρικό σχήμα με έδρα το Βερολίνο, πραγματοποιούσε εικονικές εμπορικές συναλλαγές και αιτήματα παράνομης επιστροφής φόρου κύκλου εργασιών.

Στο πλαίσιο αυτό, διακριβώθηκε η εμπλοκή του σε επτά περιπτώσεις φοροδιαφυγής, με τη συνολική φορολογική ζημία να εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα -29,6- εκατομμύρια ευρώ.

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-2- hardware πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων,

-4- laptop,

-3- τάμπλετ,

υπολογιστής-οθόνη,

εξωτερικός σκληρός δίσκος αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων,

-6- φορητές μονάδες αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων,

-4- τραπεζικές κάρτες

PlayStation 5,

-8- συσκευές κινητών τηλεφώνων,

-3- κάρτες sim,

σφραγίδα αλλοδαπής εταιρίας,

δίκυκλη μοτοσυκλέτα και

το χρηματικό ποσό των -5.000- ευρώ και 100 δολαρίων Η.Π.Α.

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα παραδοθούν στις Γερμανικές Αρχές για περαιτέρω επεξεργασία, ενώ το κατασχεθέν χρηματικό ποσό θα αποδοθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.