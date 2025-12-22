Συλλήψεις από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αποκορώνου

Συνελήφθησαν προχθες (20.12.2025) μεταμεσονύκτιες ώρες, σε περιοχή του Δήμου Αποκορώνου, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αποκορώνου, δύο ημεδαποί κατηγορούμενοι για τα κατά περίπτωση αδικήματα της παράβασης νομοθεσίας προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ και της έκθεσης.

Ειδικότερα, προχθες (20.12.2025) το βράδυ ανήλικος ευρισκόμενος σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε περιοχή του Δήμου Αποκορώνου κατανάλωσε ποσότητα αλκοόλ με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο εφημερεύον κέντρο υγείας για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Από αστυνομικούς της ανωτέρω υπηρεσίας συνελήφθησαν 48χρονος ημεδαπός ιδιοκτήτης της επιχείρησης και 49χρονη ημεδαπή κηδεμόνας του ανηλίκου.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Αποκορώνου .