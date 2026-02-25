Συλλήψεις 3 ατόμων σε περιοχές της Καστοριάς, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και περί όπλων

Στο πλαίσιο καθημερινών αστυνομικών ελέγχων και δράσεων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών και της παραβίασης της νομοθεσίας όπλων, συνελήφθησαν συνολικά -3- ημεδαποί κατά το χρονικό διάστημα από 22 έως 24 Φεβρουαρίου 2026, σε περιοχές της Καστοριάς, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκαν δικογραφίες, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων, σε -3- διαφορετικές περιπτώσεις.

Αναλυτικότερα:

περίπτωση, συνελήφθη την 23-02-2026 τις βραδινές ώρες στην πόλη της Καστοριάς, 48χρονος ημεδαπός, διότι σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι έφερε παράνομα -1- αεροβόλο όπλο τύπου περίστροφο, -5- γεμιστήρες, -111- μεταλλικά σφαιρίδια και -2- ανταλλακτικά δοχείων προωθητικού αερίου, τα οποία και κατασχέθηκαν και στην τρίτη περίπτωση, συνελήφθη την 24-02-2026 τις μεσημβρινές ώρες σε περιοχή της Καστοριάς, 54χρονος ημεδαπός, διότι σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν -3- γραμμάρια ηρωίνης και -0,7- γραμμάρια κοκαΐνης.

Οι δικογραφίες που σχηματίσθηκαν σε βάρος των συλληφθέντων, υποβλήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς, ενώ προανάκριση για τις υποθέσεις ενήργησε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς.