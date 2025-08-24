Συλλήφθησαν 4 νεαροί για κλοπές οχημάτων και διαρρήξεις καταστημάτων

Συνελήφθησαν την Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025 από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, τέσσερις ημεδαποί ηλικίας 13, 14, 14 και 15 ετών σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και διάπραξη διακεκριμένων κλοπών.

Ειδικότερα, όπως διακριβώθηκε οι νεαροί είχαν συγκροτήσει συμμορία και ενεργώντας από κοινού με την ίδια μεθοδολογία, έχοντας συγκεκριμένη υποδομή, αφαιρούσαν οχήματα και παραβίαζαν καταστήματα αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος.

Για την εξιχνίαση της εγκληματικής τους δράσης συγκροτήθηκε ειδική ομάδα έρευνας, αστυνομικοί της οποίας κατάφεραν έπειτα από αναζητήσεις να τους εντοπίσουν, πρωινές ώρες προχθες (22.08.2025).

Όπως εξακριβώθηκε ότι οι δράστες δρώντας από κοινού:

Την 16.08.2025 παραβίασαν κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αφαίρεσαν χρήματα, ρολόι αξίας -6.700- ευρώ, ηλεκτρονικές συσκευές.

Την 17.08.2025 παραβίασαν Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και αφαίρεσαν τσαντάκι που περιείχε τραπεζικές κάρτες με τις οποίες πραγματοποίησαν -11- ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Την 22.08.2025 ο 13χρονος δράστης παραβίασε κατοικία και αφαίρεσε χρήματα.

Το χρονικό διάστημα από 21 έως 22.08.2025 αφαίρεσαν -2- δίκυκλες μοτοσικλέτες και Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο.

Την 22.08.2025 παραβίασαν κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αφαίρεσαν χρήματα, ηλεκτρονική συσκευή και αλκοολούχα ποτά.

Όλα τα αφαιρεθέντα οχήματα και τα κλοπιμαία που βρέθηκαν στην κατοχή τους, αφού αναγνωρίσθηκαν, αποδόθηκαν στους δικαιούχους.

Σημειώνεται ότι, οι δράστες εμπλέκονται και σε άλλες περιπτώσεις κλοπών που εξιχνιάστηκαν την περασμένη Δευτέρα.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.