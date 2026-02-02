Πενηντάχρονοι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. οδηγούνται στη σύνταξη ...

Ανακοίνωση της Ένωσης Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ. Κεντρικής Μακεδονίας:

Η Ένωσή μας, ενώ η ΠΟΑΞΙΑ παραμένει εκκωφαντικά σιωπηλή, θεωρεί υποχρέωσή της να προβεί στην παρούσα ανακοίνωση προκειμένου να υπερασπιστεί τα συμφέροντα και το αίσθημα ασφάλειας των αξιωματικών.

Η απόφαση του Αρχηγείου να αποστρατεύσει αξιωματικούς με μόλις 30 χρόνια υπηρεσίας, πλήττει το περί δικαίου αίσθημα ενώ παράλληλα δημιουργεί έντονο προβληματισμό.

Αποτελεί μια επιλογή που αιφνιδίασε τα στελέχη και έχει ήδη δημιουργήσει κλίμα άγχους, φόβου, αβεβαιότητας και βαθιάς ανασφάλειας στους εν ενεργεία αξιωματικούς, ιδίως στους ανώτερους, οι οποίοι βλέπουν πλέον το υπηρεσιακό τους μέλλον να τίθεται υπό σοβαρή αμφισβήτηση.

Έχουμε γίνει αποδέκτες ότι ανώτεροι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας αναγκάζονται πλέον να επικεντρώνονται στο πώς θα εξασφαλίσουν την επόμενη ημέρα (ως συνταξιούχοι), προχωρώντας ακόμη και σε εγγραφή σε ΙΕΚ, προκειμένου να αποκτήσουν επαγγελματική ειδικότητα, όπως ψυκτικός ή ηλεκτρολόγος, σε ηλικία 45 - 50 ετών, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αντικειμενικά συνθήκες που επηρεάζουν την απερίσπαστη άσκηση του υπηρεσιακού τους έργου.

Δεόν να τονιστεί ότι οι αξιωματικοί αυτοί δεν αποχωρούν οικειοθελώς, αλλά αποστρατεύονται υποχρεωτικά, χωρίς να έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδότησης.

Αυτό συνεπάγεται άμεση και σοβαρή οικονομική απώλεια για τους ίδιους και τις οικογένειές τους, μετατρέποντας ουσιαστικά την πολυετή προσφορά τους στο Σώμα και στην κοινωνία σε οικονομική «τιμωρία».

Από την Ένωσής μας, έχει ήδη ανατεθεί στους νομικούς της συμβούλους να διερευνήσουν κάθε δυνατότητα υπεράσπισης των Αξιωματικών που αποστρατεύθηκαν.

Καθίσταται απολύτως σαφές ότι, στο πλαίσιο όσων ορίζει ο νόμος, όλοι μας οφείλουμε να μην επιτρέψουμε να παγιωθούν ή να επαναληφθούν στο μέλλον τέτοιες επιλογές που θίγουν τα συμφέροντα αξιωματικών.

Πώς μπορεί να θεωρείται δίκαιο να αποχωρούν από το Σώμα αξιωματικοί 50 ετών με 30 έτη υπηρεσίας, χωρίς να έχουν συμπληρώσει τα 35 έτη και την ίδια ώρα Στρατηγοί 60 - 65 ετών να παραμένουν επί σειρά ετών στα ανώτατα κλιμάκια;

Η Ένωσή μας θα συνεχίσει να παρεμβαίνει με υπευθυνότητα αλλά και αποφασιστικότητα, με μοναδικό στόχο τη διασφάλιση του αισθήματος ασφάλειας των αξιωματικών.

Το Προεδρείο της Ένωσης Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ. Κεντρικής Μακεδονίας

Πρόεδρος, Ψαρογιάννης Ιωάννης

Γενικός Γραμματέας, Γιαρισκάνης Πέτρος

Α΄ Αντιπρόεδρος, Μουρατίδης Χαράλαμπος

Β΄ Αντιπρόεδρος, Πολίτης Ιωάννης

Γ΄ Αντιπρόεδρος, Ψαθάς Χρυσοβαλάντης

Ταμίας, Μπάμπαλης Εμμανουήλ

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων, Κουκουφίκης Σταύρος

Οργανωτικός Γραμματέας, Μπαξεβάνος Χρήστος

Εκτελεστικός Γραμματέας, Παπανικολάου Δημήτριος