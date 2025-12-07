Συγκλονίζει η τραγωδία στη Ζάκυνθο με τον νεκρό δίχρονο από επίθεση σκύλου - Οι ευθύνες των γονιών

Μια ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στη Ζάκυνθο το μεσημέρι του Σαββάτου (6/12), όπου ένα αγοράκι μόλις δύο ετών έχασε τη ζωή του μετά από επίθεση του σκύλου της οικογένειας, ο οποίος το δάγκωσε στον λαιμό. Την ίδια ώρα, στο «μικροσκόπιο» των αρχών έχουν μπει οι ευθύνες των γονιών τόσο για την επίβλεψη του ανήλικου, όσο και τη διαχείριση του σκύλου.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην αυλή του σπιτιού της οικογένειας, στον Άγιο Λέοντα. Το παιδί βρισκόταν στον χώρο όταν πλησίασε τον σκύλο, ράτσας πιτ μπουλ, ο οποίος - για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία — του επιτέθηκε με ιδιαίτερη αγριότητα, προκαλώντας βαρύτατα τραύματα.

Ο 2χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να το κρατήσουν στη ζωή, χωρίς όμως να καταφέρουν να τον επαναφέρουν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι γονείς —που έχουν ακόμη δύο παιδιά— είχαν φύγει για λίγη ώρα από το σπίτι προκειμένου να προμηθευτούν είδη πρώτης ανάγκης.

Όταν επέστρεψαν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο μικρός φαίνεται πως ξέφυγε της προσοχής και πλησίασε το σημείο όπου ήταν αλυσοδεμένος ο σκύλος.

Σύμφωνα με το imerazante.gr, οι εικόνες από την αυλή και τους γύρω χώρους εγείρουν ερωτηματικά. Ο σκύλος εμφανίζεται αλυσοδεμένος, ιδιαίτερα ανήσυχος και σε ημιάγρια κατάσταση, ενώ στον χώρο βρίσκονται και άλλα ζώα, είτε ελεύθερα είτε μέσα σε πρόχειρες περιφράξεις.

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των γονιών

Οι γονείς συνελήφθησαν με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος συνεχίζονται.

Ο σκύλος πιτ μπουλ που επιτέθηκε και δάγκωσε τον δίχρονο imerazante.gr

Συντετριμμένος ο πατέρας μίλησε στον Alpha, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές:

«Με φώναξε η μικρή μου κόρη και έτρεξα. Αυτό θυμάμαι μόνο. Πάει το παιδάκι μου».

Ο ίδιος ανέφερε επίσης πως ο σκύλος είχε βρεθεί αδέσποτος στο χωριό και η οικογένεια τον είχε πάρει για να τον φροντίσει:

«Τον είχαν πετάξει και τον πήραμε γιατί λέγανε ότι θα φάει τα ζώα. Το πήρα εγώ για να έχει κάπου να μείνει και αυτό μου έφαγε το παιδί μου. Το παιδί μου με είδε, μου χαμογέλασε και έκλεισε τα μάτια του».

Ο σκύλος παραμένει υπό την επίβλεψη κτηνιάτρου, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για την επιθετικότητά του και το περιβάλλον διαβίωσής του.

