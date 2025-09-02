Συγκινητικό «ευχαριστώ» στην ΕΛ.ΑΣ. από ζευγάρι που έμεινε αβοήθητο στον ΒΟΑΚ

Μια ιδιαίτερα συγκινητική επιστολή λάβαμε και απευθύνουν δημόσια οι κ. Δημήτρης και Χαρούλα (από τη Μεσαρά) Μπακιρτζή, ευχαριστώντας θερμά την Ελληνική Αστυνομία και ειδικά τους δύο αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας ΒΟΑΚ Ρεθύμνου, που τους στάθηκαν με αυταπάρνηση και επαγγελματισμό, σε μια δύσκολη στιγμή για τους ίδιους.

Όπως αναφέρουν, το βράδυ του Σαββάτου, επιστρέφοντας από την κηδεία φίλου τους, στο Παγκαλοχώρι Ρεθύμνου, το όχημά τους υπέστη σοβαρή βλάβη λίγο μετά το Πάνορμο και ακινητοποιήθηκε στη ΛΕΑ, στη μέση του απόλυτου σκοταδιού.

🚫 «Κανείς δεν σταμάτησε – ούτε το λεωφορείο του ΚΤΕΛ»

Διαβάστε επίσης

«Προσπαθούσα να σταματήσω ένα αυτοκίνητο φωνάζοντας “βοήθεια”. Άνθρωπος δεν σταμάτησε, ούτε το λεωφορείο του ΚΤΕΛ. Ντροπή μας!», αναφέρει η κα Χαρούλα Μπακιρτζή, περιγράφοντας τη δύσκολη και αγχωτική αναμονή μέχρι να φτάσει η οδική βοήθεια, η οποία καθυστέρησε πάνω από τρεις ώρες, ενώ, όπως καταγγέλλει, η συμπεριφορά των υπαλλήλων της ήταν «αισχρή».

📞 Η ΕΛ.ΑΣ. ανταποκρίθηκε άμεσα – «Άγγελοι εξ ουρανού»

Μέσα στον φόβο και την αγωνία για την ασφάλειά τους, η κα Μπακιρτζή επικοινώνησε με το 100, και η αντίδραση της Αστυνομίας ήταν άμεση: περιπολικό κατέφθασε στο σημείο για να εξασφαλίσει την ασφάλεια του ζευγαριού.

«Οι δύο αστυνομικοί ήταν άγγελοι εξ ουρανού. Τους ζητήσαμε να μας πουν τα ονόματά τους για να ευχαριστήσουμε επίσημα τον Διοικητή και τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Κρήτης, και η ταπεινότητά τους μας συγκλόνισε: “Μας αρκεί που το είπατε. Σας ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια” μας απάντησαν», τονίζει το ζευγάρι.

👩‍💼 Ιδιαίτερη μνεία στην ασφαλίστρια Άννα Βασιλάκη

Παράλληλα, εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους προς τη φίλη και ασφαλίστρια Άννα Βασιλάκη, η οποία, όπως είπαν, στάθηκε στο πλευρό τους καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού, καταφέρνοντας να «ξεμπλοκάρει» τις διαδικασίες με την οδική βοήθεια.

e-mesara.gr