Συγκίνηση για Τροχονόμο που ανέβηκε για τελευταία φορά στο βαρέλι της Τροχαίας - Τι δήλωσε [ΒΙΝΤΕΟ]

Τη θέση του στο βαρέλι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για τελευταία φορά πήρε ο γνωστός τροχονόμος Ηλίας Μαλάμης καθώς φέτος οδηγείται στη συνταξιοδότηση, αναβιώνοντας και φέτος το έθιμο, υπενθυμίζοντας έτσι τον τρόπο με τον οποίο ρυθμιζόταν η κυκλοφορία των οχημάτων επί χρόνια ολόκληρα.

Στις 11.30 το πρωί ο τροχονόμος της Τροχαίας Θεσσαλονίκης ανέβηκε στο βαρέλι και άρχισε να ρυθμίζει την κυκλοφορία των οχημάτων μπροστά από το Λευκό Πύργο με τους οδηγούς να τον χαιρετούν και άλλους να κορνάρουν.

Μεταξύ άλλων ο κ. Μαλάμης δήλωσε χαρούμενος και ευτυχισμένος για όσα πρόσφερε στην υπηρεσία του και στην Τροχαία Θεσσαλονίκης λέγοντας χαρακτηριστικά ότι “αν ξαναγινόταν θα υπηρετούσα ξανά στην Τροχαία”.

Στο σημείο βρέθηκε η ηγεσία της Τροχαίας Θεσσαλονίκης αλλά και της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης καθώς και πολλοί βουλευτές, δήμαρχοι και απλοί πολίτες.

Το έθιμο θέλει όλους να προσφέρουν δώρα στον τροχονόμο συνοδευόμενα με τις πιο εγκάρδιες ευχές για καλή χρονιά και ασφάλεια στους δρόμους της Θεσσαλονίκης.

