Συγκέντρωση διαμαρτυρίας εν ενεργεία και εν αποστρατεία Στρατιωτικών

Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου (Ε.Σ.ΠΕ.ΗΠ.) καλεί όλους τους εν ενεργεία και εν αποστρατεία στρατιωτικούς να δώσουν δυναμικό «παρών» στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ).

Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 18:00, έξω από την Περιφέρεια Ηπείρου, στο πλαίσιο της ταυτόχρονης πανελλαδικής κινητοποίησης που διοργανώνεται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.) σε όλες τις Περιφέρειες και Αντιπεριφέρειες της χώρας.

Απέναντι σε ένα πολυνομοσχέδιο που επηρεάζει δυσμενώς τη μισθολογική και βαθμολογική σταδιοδρομία των εν ενεργεία στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, υπονομεύει την αξιοκρατία και απαξιώνει τον θεσμικό μας ρόλο, η σιωπή δεν αποτελεί επιλογή.

Με ενότητα, αποφασιστικότητα και θεσμική σοβαρότητα, στέλνουμε ξεκάθαρο μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση:

·Όχι στη βαθμολογική καθήλωση των στρατιωτικών.

·Όχι στο Σώμα Υπαξιωματικών.

·Όχι στην υποβάθμιση των Μετοχικών Ταμείων.

Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου για άλλη μια φορά στην πρώτη γραμμή, όλοι μαζί ενωμένοι, η φωνή μας μετρά.