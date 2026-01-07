Η κλειστή σύσκεψη με τον Χρυσοχοΐδη υπό τον Μητσοτάκη και η παράμετρος που ενδέχεται να καθυστερήσει τις Κρίσεις των Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ.

Προ ημερών έγινε γνωστή μια έκτακτη σύσκεψη που συγκάλεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συζητηθούν οι επόμενες κινήσεις που επιβάλλεται να γίνουν από την πλευρά της κυβέρνησης μετά τις γιορτές, σύμφωνα με τη στήλη Big Mouth του powergame.gr.

Αλλά εκτός από τη μεγάλη (και γνωστή στο ευρύ κοινό) σύσκεψη, υπήρξε και μια μικρότερη, με τη συμμετοχή και του υπουργού Χρυσοχοΐδη. Στη συγκεκριμένη μάζωξη, που προήδρευσε ο πρωθυπουργός, πήραν μέρος ο αντιπρόεδρος Χατζηδάκης και οι υπουργοί Σκέρτσος, Τσιάρας, Μυλωνάκης και Μαρινάκης.

Διαβάστε επίσης

Το αντικείμενο της κουβέντας γίνεται εύκολα αντιληπτό από τη στιγμή που συμμετείχε και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Αυτό, όμως, που έγινε χθες γνωστό -όπως αναφέρει τo Big Mouth- είναι ότι από τη στιγμή που οι αγρότες δεν κάνουν πίσω, θα έχουμε άμεση επέμβαση της Αστυνομίας. Τόσο άμεση, που δεν θα την περιμένουν ούτε οι ίδιοι οι αστυνομικοί.



Καθυστερούν (;) οι κρίσεις

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η τροπή που θα πάρει το όλο θέμα θα επηρεάσει ως προς τον χρόνο πραγματοποίησής τους και τις Κρίσεις στην Ελληνική Αστυνομία, που ως γνωστόν πραγματοποιούνται μέσα στον Γενάρη.

Απολύτως λογικό, αφού δεν μπορεί την ώρα που η Αστυνομία θα δρα στα μπλόκα, ο Χρυσοχοΐδης να επιχειρεί αλλαγές στην ηγεσία του σώματος.

Πηγή: parapolitika.gr