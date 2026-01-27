Συγχαρητήριο μήνυμα Μ. Μενεγάκη στον Ν. Σπυριδάκη

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια προς τον μέχρι πρότινος Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Κρήτης κ. Νικόλαο Σπυριδάκη για την προαγωγή του στον βαθμό του Αντιστράτηγου της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και για την τοποθέτησή του στη θέση του Γενικού Συντονιστή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος, μετά τις πρόσφατες κρίσεις στην ΕΛ.ΑΣ..

Στη σχετική ανακοίνωση του Δήμου Αγίου Νικολάου επισημαίνονται τα εξής:

«Ο Δήμαρχος αναφέρεται με ιδιαίτερη εκτίμηση στη διαδρομή και την προσφορά του κ. Σπυριδάκη, επισημαίνοντας τον επαγγελματισμό, τη συνέπεια και το υψηλό αίσθημα ευθύνης που επέδειξε κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Κρήτη, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας και στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.

Κλείνοντας το συγχαρητήριο μήνυμά του, ο κ. Μενεγάκης του εύχεται υγεία, καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στα νέα, ιδιαίτερα αυξημένα καθήκοντά του, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί με τον ίδιο ζήλο, ήθος και αποτελεσματικότητα την Ελληνική Αστυνομία και το κοινωνικό σύνολο».

