Επιχείρηση «σκούπα» της Αστυνομίας στην Πελοπόννησο

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης της εγκληματικότητας, καθώς και της διαμόρφωσης ασφαλών συνθηκών διαβίωσης των πολιτών, πραγματοποιήθηκε προχθες (27.1.2026), εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Η επιχείρηση οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, έγιναν έλεγχοι σε -586- άτομα, εκ των οποίων τα -521- ήταν ημεδαποί και -65- ήταν αλλοδαποί, καθώς και σε -401- οχήματα.

Επιπλέον, προσήχθησαν -43- άτομα, από τα οποία -31- ήταν ημεδαποί και -12-ήταν αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν -24- άτομα.

Πιο αναλυτικά συνελήφθησαν:

στην Αργολίδα:

Δύο (2) αλλοδαποί, για ναρκωτικά,

Ένας (1) ημεδαπός, για απόπειρα απάτης,

Ένας (1) ημεδαπός, για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και

Δύο (2) αλλοδαποί, οι οποίοι διέμεναν παράνομα στη χώρα και σε βάρος τους θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής τους.

στην Αρκαδία:

Μία (1) ημεδαπή, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας.

στην Κορινθία:

Τρείς (3) ημεδαποί, για στέρηση δελτίου ταυτότητας,

Δύο (2) αλλοδαποί, για κλοπή,

Δύο (2) ημεδαποί, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας,

Ένας (1) ημεδαπός, για ναρκωτικά,

Ένας (1) αλλοδαπός, για παράβαση του Υγειονομικού Κανονισμού και

Ένας (1) ημεδαπός, για επικίνδυνη οδήγηση.

στη Μεσσηνία:

Πέντε (5) ημεδαποί, για ναρκωτικά,

Ένας (1) ημεδαπός, για καταδικαστικό έγγραφο και

Ένας (1) ημεδαπός, για στέρηση δελτίου ταυτότητας.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, βεβαιώθηκαν συνολικά -171- παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, πραγματοποιήθηκε μία (1) ακινητοποίηση οχήματος ενώ κατασχέθηκαν:

ποσότητα κάνναβης, συνολικού βάρους -8,20- γραμμαρίων, μικροποσότητα κάνναβης, τύπου «σοκολάτα», τρίφτης και τσιγαριλίκι κάνναβης και -2- κινητά τηλέφωνα, στην Αργολίδα,

μικροποσότητα ηρωίνης, στην Κορινθία και

ποσότητα κάνναβης, συνολικού βάρους -17,6- γραμμαρίων, στη Μεσσηνία.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους κατά τόπο Εισαγγελείς.

Οι δράσεις αυτές είναι στοχευμένες και αποσκοπούν τόσο στην πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, όσο και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, ενώ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου.