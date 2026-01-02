Συγχαρητήρια στο προσωπικό των Τμημάτων Διαβατηρίων της Δ.Α.Β/Α.Α

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βορειοανατολικής Αττικής εκφράζει τα θερμά και απόλυτα δικαιολογημένα συγχαρητήριά της προς το προσωπικό των Τμημάτων Διαβατηρίων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Β/Α Αττικής, για το εξαιρετικά υψηλό επίπεδο υπηρεσιακού έργου που παρήχθη κατά το έτος 2025.

Ο όγκος των υποθέσεων που διεκπεραιώθηκαν, ο οποίος έφτασε σχεδόν τις 70.000 αιτήσεις, καταδεικνύει με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο την τεράστια υπηρεσιακή επιβάρυνση που επωμίστηκαν οι συνάδελφοι, συχνά με ελλιπή στελέχωση, αυξημένες απαιτήσεις και χωρίς την ανάλογη θεσμική ενίσχυση.

Παρά τις δυσκολίες, το προσωπικό ανταποκρίθηκε με υψηλό αίσθημα ευθύνης, επαγγελματισμό και αφοσίωση, εξασφαλίζοντας την άμεση και ποιοτική εξυπηρέτηση των πολιτών και διαφυλάσσοντας το κύρος της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η Ένωσή μας δεν μπορεί παρά να τονίσει ότι τέτοιες επιδόσεις δεν μπορούν να θεωρούνται δεδομένες. Απαιτούν ουσιαστική αναγνώριση, ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό και μέσα, καθώς και έμπρακτη στήριξη των συναδέλφων που καθημερινά σηκώνουν δυσανάλογο βάρος.

Τα συγχαρητήρια ανήκουν αποκλειστικά στους αστυνομικούς που εργάστηκαν κάτω από πίεση και απέδειξαν, για ακόμη μία φορά, ότι κρατούν όρθιες κρίσιμες υπηρεσίες.