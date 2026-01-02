Αξιέπαινη πράξη από Δόκιμο Αστυφύλακα

Μία ακόμα περίπτωση που ένας Δόκιμος Αστυνομικός βοηθάει έναν συμπολίτη του και μάλιστα σε μία στιγμή που υπάρχει κίνδυνος ζωής.

Το περιστατικό συνέβη την Παραμονή των Χριστουγέννων όταν ο πρωτοετής Δόκιμος Αστυφύλακας Αθανάσιος Παυλόπουλος του ΤΔΑ Γρεβενών, ευρισκόμενος εκτός Υπηρεσίας σε άδεια, διερχόμενος από στάση λεωφορείων στο κέντρο του Πειραιά, αντιλήφθηκε έναν πολίτη , να χάνει τις αισθήσεις του και να λιποθυμά χτυπώντας το κεφάλι του στο έδαφος.

Άμεσα ο Δόκιμος Αστυφύλακας παρενέβη και του πρόσφερε τις Πρώτες Βοήθειες , και με τη βοήθεια μιας παρευρισκόμενης πολίτη η οποία του δήλωσε ότι γνωρίζει από νοσηλευτική, τον επανάφεραν.

Επειδή ήταν εμφανή τα σημάδια ότι ο ηλικιωμένος πολίτης είχε υποστεί έμφραγμα, ο Δόκιμος Αστυφύλακας, κάλεσε άμεσα το κέντρο της Άμεσης Δράσης, και δίνοντας τα στοιχεία του και την ακριβή του τοποθεσία, ζήτησε να σταλεί άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο κ. Παπαδόπουλος, παρέμεινε στο σημείο παρέχοντας τις Πρώτες Βοήθειες στον ηλικιωμένο πολίτη, έως ότου αυτός παραλειφθεί από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ και διακομιστεί εν ζωή στο εφημερεύων Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιά.