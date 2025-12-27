Συγχαρητήρια στο Α.Τ Νέας Φιλαδέλφειας— Νεας Χαλκηδόνας

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βορειοανατολικής Αττικής εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια στους συναδέλφους του Αστυνομικού Τμήματος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας,

οι οποίοι χειρίστηκαν με υψηλό αίσθημα ευθύνης, επαγγελματισμό και ψυχραιμία το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα των Χριστουγέννων.

Η άμεση και αποτελεσματική επέμβασή τους, καθώς και η ορθή επιχειρησιακή διαχείριση του συμβάντος, οδήγησαν στην επιτυχή σύλληψη ατόμου με βαρύ ποινικό παρελθόν, αποτρέποντας ενδεχόμενους κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια και την προστασία των πολιτών.

Οι συνάδελφοι του Α.Τ. Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας απέδειξαν για ακόμη μία φορά ότι η Ελληνική Αστυνομία επιτελεί το καθήκον της με συνέπεια και αυταπάρνηση, ανεξαρτήτως ημερών και συνθηκών, ακόμη και ανήμερα μεγάλων εορτών.

Η Ένωσή μας αναγνωρίζει και τιμά το έργο των αστυνομικών, στηρίζοντας έμπρακτα την καθημερινή τους προσπάθεια και τονίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες αποτελούν παράδειγμα επαγγελματισμού και υψηλού φρονήματος.