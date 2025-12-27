Η όμορφη συνάντηση ενός Αστυνομικού και μίας Στρατιωτικού που έχουν μια κοινή αγάπη

Εκείνος είναι αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας και υπηρετεί στο Α.Τ. Βέροιας. Για πάνω από 25 χρόνια δίνει την μάχη κατά της εγκληματικότητας και υπηρετεί με αυταπάρνηση το νόμο.

Διαβάστε επίσης

Εκείνη είναι μια μάχιμη στρατιωτικός στην Πολεμική Αεροπορία, μέλος της Κινητής Ομάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΚΟΜΑΚ) καθώς και εθελόντρια διασώστρια. Ξεχωρίζει για την πολυδιάστατη δραστηριότητα της, είναι διαιτητής ποδοσφαίρου, δημοσιογράφος, ιστορικός, δασκάλα χορού, βραβευμένη από τον κόσμο της ομορφιάς, μιλάει ξένες γλώσσες και ασχολείται στο Δήμο της Καλλιθέας με τα κοινά ως Σύμβουλος του Δήμου.

Ο λόγος φυσικά για τον Υπαστυνόμο Γιώργο Παλαιστή και την γοητευτική Βανέσσα Μαραγκού. Και οι δύο, πέρα από τις επαγγελματικές δραστηριότητές τους, έχουν και μια κοινή αγάπη. Την συγγραφή παιδικών διηγημάτων!



Η συνάντηση των δύο καλλιτεχνών πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, όπου και παρουσίασαν τα νέα τους έργα. Τα βιβλία τους κυκλοφορούν σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία σε Ελλάδα και Κύπρο. Πολλά συγχαρητήρια και στους δύο!

Πηγή: veriotis.gr