«Συγχαρητήρια σε όλους τους συναδέλφους για τα πετυχημένα αστυνομικά μέτρα της Θεσσαλονίκης – Πρόταση για χορήγηση δύο ρεπό σε όλους»

Είναι άξιοι συγχαρητηρίων όλοι οι συνάδελφοι της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και όλων των υπόλοιπων Αστυνομικών Αυτοτελών Κεντρικών Αστυνομικών Υπηρεσιών για τα άκρως πετυχημένα αστυνομικά μέτρα τάξης, ασφάλειας και τροχαίας στην επέτειο εορτασμού του Πολυτεχνείου στη Θεσσαλονίκη.

Ο επαγγελματισμός, η αυταπάρνηση, το φιλότιμο και η υψηλή αίσθηση του καθήκοντος όλων ανεξαιρέτως των Αστυνομικών που εκτέλεσαν οποιαδήποτε υπηρεσία την 17η Νοεμβρίου 2025 σε όλο τον Νομό Θεσσαλονίκης ήταν αξιοθαύμαστοι και έτσι, για άλλη μία φορά, αποδείχτηκε πως όταν οι Έλληνες Αστυνομικοί στηρίζονται πραγματικά από την Πολιτεία, αλλά και από την Ηγεσία τους, τότε μπορούν να διασφαλίσουν το αγαθό της Ασφάλειας απο κάθε πλευρά και άποψη.

Γι' αυτό και ένεκα κιόλας και της επιφυλακής που διατάχθηκε και προκειμένου να αφαιρεθεί και ο έξτρα χρόνος υπηρεσίας, που υποχρεωτικά υπολογίζεται στον συνολικό εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας σύμφωνα με τον Κανονισμό, καλό θα ήταν, καθώς και ως ανταμοιβή, να χορηγηθούν τουλάχιστον δύο (2) έξτρα ημερήσιες αναπαύσεις-ρεπό, σε όλους, ανεξαιρέτως, τους Αστυνομικούς που εκτέλεσαν, οποιαδηποτε υπηρεσία σε όλη την περιοχή του Νομού Θεσσαλονίκης την 17 Νοεμβρίου 2025, ημέρα Δευτέρα, απ' όλες συνολικά τις Αστυνομικές Υπηρεσίες και αυτές που υπάγονται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης και στις υπόλοιπες Αυτοτελείς Κεντρικές Υπηρεσίες που εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη.

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

Αστυνομικός Συνδικαλιστής