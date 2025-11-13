Σε ποια μισθοδοσία θα δουν τις αυξήσεις οι Αστυνομικοί

Ανακοίνωση της Π.Ο.ΑΣ.Υ.:

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 5246/2025 με τίτλο "Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη - Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία" που περιλαμβάνει και τις νέες διατάξεις για τις μισθολογικές αυξήσεις του αστυνομικού προσωπικού, οι οποίες θα τεθούν σε εφαρμογή με την προσεχή μισθοδοσία του Δεκεμβρίου 2025 και με αναδρομική ισχύ από 01-10-2025.

Διαβάστε επίσης

Επισημαίνεται ότι, από το νέο φορολογικό έτος 2026, θα τεθούν σε ισχύ και οι διατάξεις του άρθρου 3 του ίδιου Νόμου, που αφορούν τη μείωση φόρου φυσικών προσώπων.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

O ΠρόεδροςΟ Γενικός Γραμματέας

ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ ΓρηγόριοςΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος