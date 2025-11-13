ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Αυτά είναι τα νέα μισθολογικά κλιμάκια και οι συντελεστές προσαύξησης για κάθε βαθμό [ΠΙΝΑΚΕΣ]

Εκατοντάδες είναι τα μηνύματα αναγνωστών του Policenet.gr , που απο εχθές εκφράζουν απορίες αναφορικά με τα νέα μισθολογικά τους δεδομένα.

Υπενθυμίζουμε πως το νέο μισθολόγιο των Σωμάτων Ασφαλείας δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στις διατάξεις του σχετικού νομοσχεδίου, καθορίζονται τα εξής αναφορικά με τη μισθολογική κατάταξη των στελεχών, τα μισθολογικά κλιμάκια και τους συντελεστές προσαύξησης:

Για τη μισθολογική κατάταξη των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας δημιουργούνται τέσσερις (4) κατηγορίες, ανάλογα με την προέλευση των στελεχών αυτών.

Οι κατηγορίες αυτές διακρίνονται ως εξής:

α) Κατηγορία Α’: στελέχη που προέρχονται από τις παραγωγικές Σχολές Αξιωματικών των Σωμάτων Ασφαλείας, κατατασσόμενοι απευθείας ή με διαγωνισμό ή μετατασσόμενοι στο Σώμα των αξιωματικών από την ονομασία τους ως αξιωματικών, καθώς και αξιωματικοί πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) ειδικών καθηκόντων ή ειδικών υπηρεσιών.

β) Κατηγορία Β’: υπαξιωματικοί, ανθυπαστυνόμοι και αντίστοιχοι και αξιωματικοί που προέρχονται από παραγωγικές ή μη σχολές των Σωμάτων Ασφαλείας και του ν.δ. 649/1970 (Α’ 176), καθώς και αστυφύλακες, πυροσβέστες και λιμενοφύλακες των ίδιων Σωμάτων.

γ) Κατηγορία Γ’: ειδικοί φρουροί και συνοριακοί φύλακες, οι οποίοι εντάσσονται στο αστυνομικό προσωπικό του άρθρου 13 του ν. 3686/2008 (Α’ 158), καθώς και πυροσβέστες δασικών επιχειρήσεων που πληρούν τις προ- ϋποθέσεις της παρ. 7 του άρθρου 38 του ν. 4892/2022 (Α’ 28) και πυροσβέστες Γενικών Καθηκόντων επί Θητεία της παρ. 8 του άρθρου 15Α του ν. 3938/2011 (Α’ 61), που προέρχονται από την κατηγορία Δ’.

δ) Κατηγορία Δ’: ειδικοί φρουροί και συνοριακοί φύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας, πυροσβέστες δασικών επιχειρήσεων και πυροσβέστες γενικών καθηκόντων επί θητεία (Π.Ε.Θ.).

Για κάθε κατηγορία στελεχών ορίζονται είκοσι (20) μισθολογικά κλιμάκια (M.K.).

Τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας εξελίσσονται σε αυτά με εισαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταληκτικό το Μ.Κ. 20.

Κάθε στέλεχος κατατάσσεται στο εισαγωγικό Μ.Κ. της κατηγορίας στην οποία ανήκει.

Ο μηνιαίος βασικός μισθός των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας ανά Μ.Κ., κατηγορία μισθολογικής κατάταξης και έτη υπηρεσίας, ορίζεται ως εξής:

Οι βασικοί μισθοί των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας, όπως καθορίζονται με τον παραπάνω πίνακα, προσαυξάνονται ανάλογα με την κατηγορία μισθολογικής κατάταξης και τον βαθμό, πολλαπλασιαζόμενοι, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τους παρακάτω συντελεστές ως εξής:

Οι βασικοί μισθοί, όπως διαμορφώνονται με την εφαρμογή του συντελεστή της παρ. 1, στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη μονάδα του ευρώ.