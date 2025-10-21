Συγχαρητήρια ανακοίνωση για δύο Αστυνομικούς

Η Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Κεντρικής Μακεδονίας εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια προς τα μέλη της, Αστυνόμο Α΄ Ευστάθιο Πασχαλίδη και Ανθυπαστυνόμο Χρήστο Φωτιάδη, για τις σημαντικές διακρίσεις που πέτυχαν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βετεράνων Taekwondo ITF, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Ιεσόλο της Ιταλίας.

Ο Αστυνόμος Α΄ Ευστάθιος Πασχαλίδης κατέκτησε την 1η θέση αποσπώντας το χρυσό μετάλλιο στο ατομικό αγώνισμα και αργυρό στο ομαδικό αγώνισμα, ενώ ο Ανθυπαστυνόμος Χρήστος Φωτιάδης αναδείχθηκε 2ος στις ομαδικές μάχες, αποσπώντας το ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία του.

Οι συνάδελφοί μας, με πολυετή ενασχόληση και αγάπη για το άθλημα του Tae Kwon Do, απέδειξαν για ακόμη μία φορά ότι ο επαγγελματισμός, η πειθαρχία και το αγωνιστικό πνεύμα μπορούν να οδηγούν σε κορυφαίες διακρίσεις.

Με τις εξαιρετικές τους επιδόσεις, μας έκαναν υπερήφανους και προέβαλαν το ήθος, την αφοσίωση και τις αξίες της Ελληνικής Αστυνομίας σε διεθνές επίπεδο. Θερμά συγχαρητήρια!

Το Προεδρείο της Ένωσης Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ. Κεντρικής Μακεδονίας

Πρόεδρος, Ψαρογιάννης Ιωάννης

Γενικός Γραμματέας, Γιαρισκάνης Πέτρος

Α΄ Αντιπρόεδρος, Μουρατίδης Χαράλαμπος

Β΄ Αντιπρόεδρος, Πολίτης Ιωάννης

Γ΄ Αντιπρόεδρος, Ψαθάς Χρυσοβαλάντης

Ταμίας, Μπάμπαλης Εμμανουήλ

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων, Κουκουφίκης

Σταύρος

Οργανωτικός Γραμματέας, Μπαξεβάνος

Χρήστος

Εκτελεστικός Γραμματέας, Παπανικολάου

Δημήτριος