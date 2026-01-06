Στρατιωτικοί θα πραγματοποιήσουν μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΛΕΣΜΑ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Απόστρατων Στρατιωτικών (ΠΟΜΑΣ)

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι απόστρατοι των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η Ομοσπονδία μας συμμετέχει στο συντονιστικό 13 φορέων εν ενεργεία και εν αποστρατεία στρατιωτικών, που συστάθηκε για να εκφράσουμε από κοινού, οργανωμένα και μαζικά την πλήρη αντίθεσή μας στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τίτλο: «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή».

Το συντονιστικό αποφάσισε να συνεχίσει τον αγώνα του ώστε αυτό το νομοσχέδιο να μην ψηφιστεί. Αποφάσισε ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ την Πέμπτη 8 Γενάρη 2026 και ώρα 17:00, έξω από τη Βουλή, απέναντι από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Το νομοσχέδιο αυτό είναι ένα καταστροφικό νομοσχέδιο, όχι μόνο για τους νυν εν ενεργεία αλλά και μελλοντικούς συναδέλφους μας, που τους υποβαθμίζει πλήρως και ενταφιάζει τις όποιες προσδοκίες τους, αλλά και για εμάς τις/τους ίδιες/ους.

Ο χρόνος που επέλεξε η κυβέρνηση να το φέρει, χωρίς να ακούσει τη δικαιολογημένη οργή και αγανάκτηση όλων μας, δεν είναι τυχαίος.

Είναι ο χρόνος μιας «Νέας Εποχής», όπως αναφέρει το ίδιο το νομοσχέδιο στον τίτλο του. Είναι η εποχή των ιμπεριαλιστικών πολέμων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Της ιμπεριαλιστικής επέμβασης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, για την οποία ο πρωθυπουργός της χώρας αρκέσθηκε σε μια απαράδεκτη δήλωση - αίσχος. Της δεδηλωμένης πρόθεσης των ΗΠΑ να επέμβουν και σε άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής, όπως και στη Γροιλανδία. Της ψυχρής, αλλά πέρα για πέρα αληθινής δήλωσης του αμερικανού προέδρου ότι οι επεμβάσεις γίνονται και θα γίνουν για τον ορυκτό πλούτο αυτών των χωρών που πρέπει να περάσουν σε αμερικανικά χέρια.

Όλα αυτά δεν είναι τυχαία συναδέλφισσες και συνάδελφοι, όπως τυχαίο δεν είναι και το περιεχόμενο του νομοσχεδίου, ούτε αυτό είναι γραμμένο στο γόνατο.

Όλα έχουν να κάνουν με την εποχή της πολεμικής προετοιμασίας του ΝΑΤΟ, της ΕΕ και των ΗΠΑ και της πολεμικής ετοιμότητάς τους έως το 2030, για να μπορέσει αυτή η ιμπεριαλιστική συμμαχία να αντιμετωπίσει την άλλη ιμπεριαλιστική συμμαχία (Ρωσία, Κίνα) και ιδίως την Κίνα που αναπτύσσεται ραγδαία.

Εδώ, στη χώρα μας, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας μιλά για μια «Νέα εποχή» της «κουλτούρας πολέμου» και των «φέρετρων» με ευρωπαϊκή σημαία επάνω.

Εμείς δεν τσιμπάμε ούτε από κτυπήματα στην πλάτη της κυβέρνησης, ούτε από χρυσά χάπια, για να μπορέσει να περάσει το καταστροφικό αυτό για το μέλλον μας νομοσχέδιο.

Ανεξάρτητα από το τί θα συμβεί κατά την ψηφοφορία του υπόψη νομοσχεδίου, εάν ψηφιστεί ή καταψηφιστεί, εμείς, όπως αγωνιστικά ξεπροβοδίσαμε το 2025 ακόμη πιο αγωνιστικά θα υποδεχτούμε το 2026.

Συνεχίζουμε δυναμικά, γιατί τα προβλήματα και τα δίκαια αιτήματά μας δεν τελείωσαν αλλά συνεχίζονται!

Όλες και όλοι την Πέμπτη 8 Γενάρη 2026 και ώρα 17:00, έξω από τη Βουλή, απέναντι από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Ο όμορφος αγώνας μας συνεχίζεται.