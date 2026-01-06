Κρίσεις Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ.: Το επικρατέστερο "σενάριο"

Οι φετινές τακτικές Κρίσεις των Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. πλέον είναι αρκετά κοντά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Policenet.gr αυτή τη στιγμή το επικρατέστερο σενάριο είναι η παραμονή του σημερινού Αρχηγού του Σώματος στη θέση του.

Επίσης αναμένεται να υπάρξουν αποχωρήσεις Αντιστράτηγων, των οποίων οι θέσεις θα πληρωθούν από Υποστρατήγους που σήμερα βρίσκονται στην αρχή της επετηρίδας τους.

Σε κάθε περίπτωση, πηγές με γνώση επί του θέματος, επισημαίνουν στο Policenet.gr πως ακόμα τίποτα δεν έχει "κλειδώσει" απόλυτα.

Άλλωστε ένας από τους παράγοντες που παίζουν καταλυτικό ρόλο ακόμα και για την έναρξη των Κρίσεων είναι και τα αγροτικά μπλόκα.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη επί του θέματος το Policenet.gr θα επανέλθει για να σας ενημερώσει.