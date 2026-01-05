Τραγωδία: Νεκρός 34χρονος μετά από έκρηξη σε λέβητα σπιτιού

Τραγωδία παραμονή των Φώτων στην περιοχή της Ανώπολης του Δήμου Χερσονήσου, όπου ένας νεαρός άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από έκρηξη σε κατοικία.



Τα πρώτα στοιχεία αναφέρουν ότι προκλήθηκε έκρηξη σε λέβητα, η οποία "σήκωσε" στο πόδι τον οικισμό. Στο σημείο έσπευσαν το ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ηρακλείου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο 34χρονος Κρητικός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, με τον γιατρό του ΕΚΑΒ και τους διασώστες να προσπαθούν να τον κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν κατέστη εφικτό.



Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η έκρηξη δεν έχουν ακόμα αποσαφηνιστεί. Το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής αναμένεται να διερευνήσει το τι ακριβώς συνέβη και φτάσαμε στο τραγικό γεγονός του θανάτου ενός νέου ανθρώπου.

