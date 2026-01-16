Στρατιωτικές σχολές 2026: Tι πρέπει να κάνουν οι υποψήφιοι

Να ξεκινήσουν από τώρα, την προετοιμασία για τις Στρατιωτικές σχολές πρέπει όσοι υποψήφιοι θέλουν να εισαχθούν σε κάποια από αυτές, μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων τους 2026. Σύμφωνα με την προκήρυξη του υπουργείου Εθνικής Άμυνας οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής στο διάστημα από τη Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 08:00 έως και την Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 24:00.

H υποβολή της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης του υποψηφίου, καθώς και των απαιτούμενων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω σχετικής εφαρμογής στην ηλεκτρονική διεύθυνση ►ΕΔΩ.

Στην προκήρυξη τονίζεται ότι οι υποψήφιοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για να ενημερωθούν για το αν τα δικαιολογητικά τους έγιναν δεκτά ή όχι (μέσω της εφαρμογής) και να τα συμπληρώσουν, αν απαιτείται. Σημειώνεται ότι ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνει από τα εξεταστικά κέντρα, όπως προβλέπουν οι Οργανισμοί λειτουργίας των Σχολών. Επιπλέον, υποψήφιοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για να ενημερωθούν για το χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής των προκαταρκτικών εξετάσεων.

Η προκήρυξη αφορά στην εισαγωγή σπουδαστών:

Στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) – Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ), – Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), – Σχολή Ικάρων (ΣΙ)

Στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ)

Στη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ)

Στις Ανώτατες Σχολές Μόνιμων Υπαξιωματικών (ΑΣΜΥ) – Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ) – Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) – Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ)]

Για την εισαγωγή τους στις Στρατιωτικές Σχολές οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων θα πρέπει να συμμετάσχουν στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ), δηλαδή σε Ψυχομετρικές δοκιμασίες, Υγειονομικές εξετάσεις και Αθλητικές δοκιμασίες.

Το πλήρες χρονοδιάγραμμα

Για Έλληνες του εσωτερικού:

Υποβολή ηλεκτρονικά Αίτησης-Δικαιολογητικών από τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 08:00 έως και την Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 24:00. Έκδοση Κατάστασης Υποψηφίων με Ελλιπή Δικαιολογητικά έως και την Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2026. Υποβολή Ελλιπών Δικαιολογητικών έως και την Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 24:00. Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις ΠΚΕ καθώς και προγράμματος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος–χρόνος): Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2026. Χρονική περίοδος διεξαγωγής ΠΚΕ από Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2026 έως Παρασκευή, 3 Απριλίου 2026.

Έλληνες εξωτερικού

Υποβολή Αίτησης – Δικαιολογητικών από την Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026 και ώρα 00:00 έως την Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2026 και ώρα 24:00. Έκδοση Κατάστασης Υποψηφίων με Ελλιπή Δικαιολογητικά έως τη Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2026. Υποβολή Ελλιπών Δικαιολογητικών έως την Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2026 και ώρα 24:00. Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις ΠΚΕ καθώς και προγράμματος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος–χρόνος): Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2026.

Τα εξεταστικά κέντρα

Τα εξεταστικά κέντρα, με μέριμνα των οποίων θα διεξαχθούν οι προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των υποψηφίων για όλες τις στρατιωτικές σχολές, είναι:

Η ΣΣΕ (στη Βάρη Αττικής) Η ΣΝΔ (στον Πειραιάς) Η ΔΑΕ (στην ΔΕΚΕΛΕΙΑ Αττικής) Η ΣΣΑΣ (στη Θεσσαλονίκη) Η ΣΜΥ (στα Τρίκαλα).

Ολόκληρη η προκήρυξη ΕΔΩ.

