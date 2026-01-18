Παραιτήσεις Ένστολων: Η απάντηση σε σχετική Ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Α. Ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 258/14-10-2025) με θέμα: «Οι ένοπλες δυνάμεις της Χώρας σε πλήρη αποδομή» προς ΥΕΘΑ Ν. Δένδια:

Διαβάστε επίσης

Ερωτάται ο κ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας (ΥΕΘΑ):

1. Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεστε να αναλάβετε για να αποστρέψετε την διαρκώς αυξανόμενη φυγή των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, που συνειδητά επιλέγουν τον δρόμο της παραίτησης και την αναζήτηση εργασίας στον ιδιωτικό τομέα;

2. Έχετε σχεδιάσει δράσεις και κίνητρα προκειμένου να επιλέγουν οι νέες και οι νέοι μας την εισαγωγή στις παραγωγικές σχολές των ενόπλων δυνάμεων;

3. Με ποια μέσα, σκέπτεστε να αντικαταστήσετε το κλείσιμο στρατοπέδων και την διάλυση των ταγμάτων εθνοφυλακής προκειμένου να διατηρηθεί το αίσθημα ασφαλείας των κατοίκων σε ακριτικές περιοχές;

Β. Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΕΘΑ:

Σε απάντηση της σχετικής ερώτησης, σας γνωρίζω ότι στο προς ψήφιση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τίτλο «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή» καθιερώνεται μεταξύ άλλων νέο μισθολόγιο για την αύξηση των οικονομικών απολαβών του συνόλου των στελεχών. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η υλοποίηση του Οικιστικού Προγράμματος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την επίλυση του προβλήματος στέγασης των στρατιωτικών και τη βελτίωση των συνθηκών ζωής τους.

Επιπρόσθετα, υπενθυμίζεται ότι έχουν αναληφθεί και υλοποιούνται εκ μέρους μας, αλλά και σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, κατάλληλα μέτρα για την αποκατάσταση της ελκυστικότητας του στρατιωτικού επαγγέλματος, τα οποία έχουν ως ακολούθως:

1) Δυνατότητα εισαγωγής στις Στρατιωτικές Σχολές από 3 Eπιστημονικά Πεδία και από τα ΕΠΑΛ σε ποσοστό 10%, με έναρξη από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026.

2) Αύξηση αποδοχών των σπουδαστών Στρατιωτικών Σχολών (τετραπλασιασμός αποδοχών για ΑΣΕΙ-ΣΣΑΣ και διπλασιασμός αποδοχών για ΑΣΣΥ).

3) Παροχή ακαδημαϊκής ταυτότητας στους σπουδαστές των Στρατιωτικών Σχολών.

4) Διπλασιασμός κονδυλίων υποστήριξης σπουδών και παροχών των σπουδαστών.

5) Βελτίωση των κτηριολογικών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού των Σχολών με έργα εκσυγχρονισμού και ενεργειακής αναβάθμισης από ΕΣΠΑ, ΠΔΕ και Δωρεές.

6) Δυνατότητες για έρευνα, εξειδίκευση και εξέλιξη στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030.

7) Διενέργεια εκστρατείας ενημέρωσης του μαθητικού πληθυσμού («Ημέρες Καριέρας», δράσεις σε σχολεία, Day Camp σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, επισκέψεις μαθητών και διοργάνωση εκδηλώσεων στις Στρατιωτικές Σχολές).

Αναφορικά, τέλος, με το κλείσιμο των στρατοπέδων, σας γνωρίζω ότι η επιλογή των υφιστάμενων δομών, Μονάδων και Υπηρεσιών έχει γίνει από τα αρμόδια Επιτελεία κατόπιν ενδελεχούς επεξεργασίας και αποκλειστικά με γνώμονα τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων και την προσαρμογή στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας, των αμυντικών δυνατοτήτων και της αποτρεπτικής ισχύος τους, με σκοπό την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων ασφαλείας, καθώς και την εξοικονόμηση ανθρώπινου δυναμικού και πόρων.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΔΕΝΔΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Το σχετικό έγγραφο ΕΔΩ

Πηγή: staratalogia.gr