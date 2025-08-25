Στους «σκληρούς» της Ρώσικης μαφίας ο 64χρονος που συνελήφθη με ένταλμα της Ιντερπόλ στην Κρήτη

Πρόσωπο που έχει καταχωρηθεί στην κορυφή της λίστας του οργανωμένου εγκλήματος στον υπόκοσμο της πρώην Σοβιετικής Ένωσης είναι ο άνθρωπος που συνελήφθη για 2η φορά μέσα σε περίπου δέκα ημέρες στην Κρήτη και εν τέλει οδηγήθηκε στις φυλακές της Αγιυάς βάσει και ενός εντάλματος της Ιντερπόλ οπότε και πλέον αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Ο 64χρονος είχε εντοπιστεί στα μέσα Αυγούστου από αστυνομικούς του ΤΑΕ Χανίων με δύο όπλα, φυσίγγια και 30 γραμμάρια χασίς. Τότε έφερε πάνω του Ουκρανικό διαβατήριο. Ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη αυτόφωρη διαδικασία, αυτός αφέθηκε ελεύθερος, στην πορεία όμως προέκυψε ότι υπήρχε πρόβλημα με το Ουκρανικό διαβατήριο και ότι υπήρχε μεγαλύτερο υπόβαθρο στην όλη υπόθεση.

Τα πραγματικά του στοιχεία φιγουράρουν ακόμα στη λίστα με τα «πρωτοκλασάτα» ονόματα της Ρωσικής μαφίας στον υπόκοσμο της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Ο «Αρμένης», όπως είναι καταχωρισμένος, αναφέρεται ως ένα πρόσωπο που ασκούσε στο παρελθόν μεγάλη επιρροή στο οργανωμένο έγκλημα της Μόσχας και κυρίως στις περιοχές της Κριμαίας και ιδιαιτέρως της Γιάλτας αλλά και στο Νίζνι Νόβγκοροντ.

