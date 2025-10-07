PoliceNET of Greece logo
Στόχος διαρρηκτών έγιναν χρυσά κοσμήματα από την Εποχή του Χαλκού

κοσμήματα
19:44 | 07/10/2025

Κλέφτες εισέβαλαν σε Μουσείο της Ουαλίας στο Ηνωμένο Βασίλειο και αφαίρεσαν χρυσά κοσμήματα από την Εποχή του Χαλκού.

 

Το προσωπικό του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου St Fagans στο Κάρντιφ ανακοίνωσε ότι τις πρωινές ώρες της Δευτέρας διαπιστώθηκε ότι στόχος της διάρρηξης ήταν η πτέρυγα στην οποία φιλοξενείται η έκθεση «Wales is ...».

Σε δημοσίευμα της εφημερίδας The Guardian αναφέρεται ότι ούτε η αστυνομία ούτε το Μουσείο έχουν δώσει λεπτομέρειες για το τι ακριβώς κλάπηκε, αλλά η γκαλερί φιλοξενεί σημαντικά ευρήματα αντικειμένων, όπως βραχιόλια και ένα lunula - περιδέραιο σε σχήμα ημισελήνου της πρώιμης εποχής του χαλκού.

