H Αν Χάθαγουεϊ γίνεται ποπ είδωλο στην ταινία «Mother Mary»

Σε ποπ σταρ μεταμορφώνεται η Αν Χάθαγουεϊ στην ταινία «Mother Mary» σε σκηνοθεσία και σενάριο του Ντέιβιντ Λάουερι.

Η ηρωίδα αφού εγκαταλείπει την περιοδεία της λόγω υπαρξιακής κρίσης, αναζητά μία παλιά φίλη και σχεδιάστρια μόδας, τη Σαμ (Μικαέλα Κόελ), η οποία τη βοήθησε να διαμορφώσει τη δημόσια εικόνα της.

Η παραγωγή της ταινίας ξεκίνησε στη Γερμανία τον Μάιο του 2023 και θα κυκλοφορήσει τον Απρίλιο του 2026. Η πρωτότυπη μουσική έχει γραφτεί και παραχθεί από τους Charli xcx, Jack Antonoff και FKA twigs.