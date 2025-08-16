Στο ΠΑΓΝΗ 38χρονος ναυτικός από δεξαμενόπλοιο

Συναγερμός σήμανε το βράδυ του Δεκαπενταύγουστου, στη Λιμενική Αρχή Καλών Λιμένων, όταν ζητήθηκε η άμεση διακομιδή μέλους πληρώματος από δεξαμενόπλοιο ελληνικής σημαίας που έπλεε στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή.

Σύμφωνα με το cretalive.gr πρόκειται για έναν 38χρονο αλλοδαπό, υπήκοο Φιλιππίνων, ο οποίος εργάζεται ως μάγειρας στο πλοίο και παρουσίασε πρόβλημα υγείας που απαιτούσε νοσοκομειακή περίθαλψη.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές: ο ναυτικός παρελήφθη από το επιβατηγό πλοίο–λάντζα «ΕΛΕΝΗ» και μεταφέρθηκε στον όρμο των Καλών Λιμένων. Από εκεί, με τη συνδρομή στελεχών του Λιμενικού, οδηγήθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, προκειμένου να υποβληθεί σε περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις.