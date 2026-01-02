Στο νοσοκομείο δύο αδέλφια ύστερα από συμπλοκή – Νοσηλεύονται φρουρούμενοι

Στο Νοσοκομείο Τρικάλων κατέληξαν δύο αδέρφια από τη συνοικία της Αγίας Μονής, έπειτα από άγριο καβγά που σημειώθηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalaopinion.gr, τα δύο αδέρφια, σχετικά νεαρής ηλικίας, ενεπλάκησαν σε έντονη συμπλοκή για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η παρέμβαση της Αστυνομίας στο σημείο.

Αρχικά, ο ένας εκ των δύο μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Τρικάλων προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, ενώ λίγο αργότερα ακολούθησε και ο δεύτερος αδερφός. Και οι δύο νοσηλεύονται φρουρούμενοι, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας τους.

Την υπόθεση διερευνά η Αστυνομία, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στο επεισόδιο.