Vergina Star Hotel – Λευκάδα: Έκπτωση 15% για τα Σώματα Ασφαλείας για όλο το 2026

Ένα φιλόξενο και κομψό ξενοδοχείο σάς καλωσορίζει στη μαγευτική Λευκάδα!

Το Vergina Star Hotel, 3 αστέρων, βρίσκεται στη Νικιάνα, στην ανατολική πλευρά του νησιού, προσφέροντας έναν ιδανικό συνδυασμό άνεσης, χαλάρωσης και φιλοξενίας. Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν τον καφέ ή το ποτό τους στον κήπο ή δίπλα στην πισίνα, θαυμάζοντας τη μαγευτική θέα στο Ιόνιο Πέλαγος.

Τα δωμάτια του ξενοδοχείου ξεχωρίζουν για την απλότητα, τη λειτουργικότητα και την καθαριότητά τους, προσφέροντας όλες τις σύγχρονες παροχές για μια άνετη διαμονή.

Ανακαλύψτε τη Λευκάδα ξεκινώντας από τη Νικιάνα και εξερευνήστε τα αξιοθέατα του νησιού: το κάστρο της Αγίας Μαύρας, τους ανεμόμυλους στη Γύρα, τη λιμνοθάλασσα, το μοναστήρι της Παναγίας Φανερωμένης, αλλά και το γραφικό Μεγανήσι με τη σπηλιά του Παπανικολή.

Ειδική Προσφορά για όλο το 2026

Όλα τα μέλη των Σωμάτων Ασφαλείας απολαμβάνουν 15% έκπτωση για κρατήσεις καθόλο το έτος 2026, ως ένδειξη σεβασμού και εκτίμησης για το έργο τους.

Τοποθεσία: Νικιάνα, Λευκάδα

Τηλ.: +30 26450 71380

Email: [email protected]

www.verginastar.gr