Στο Κάνσας μειώνονται οι υπερωρίες των αστυνομικών και "παγώνουν" οι προσλήψεις

Η αστυνομία του Kansas City στις ΗΠΑ αντιμετωπίζει σημαντικό έλλειμμα στον προϋπολογισμό της.

Το μεγαλύτερο μέρος του ελλείμματος οφείλεται σε υπερωρίες και νομικές αποζημιώσεις που ξεπέρασαν κατά πολύ τα προβλεπόμενα ποσά.

Μέχρι τώρα, οι δαπάνες για νομικές υποθέσεις και συμβιβασμούς φτάνουν περίπου τα 11 εκατομμύρια δολάρια, ενώ είχαν προβλεφθεί μόλις 2,5 εκατομμύρια.

Για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση, ανακοινώθηκαν μειώσεις υπερωριών και πάγωμα προσλήψεων μέχρι τον Μάιο, διαβεβαιώνοντας ότι η ασφάλεια του κοινού δεν θα επηρεαστεί.

Σύμφωνα με τις αρχές η κατάσταση δεν προέκυψε από κακή διαχείριση, αλλά από απρόβλεπτες δαπάνες, ενώ υπήρξε δέσμευση για μεγαλύτερη διαφάνεια και προσεκτική διαχείριση του προϋπολογισμού στο μέλλον.

