Σε ποια χώρα οι αστυνομικοί έκαναν τριήμερη διαμαρτυρία για τους μισθούς τους

Δεκάδες αστυνομικοί στο Buenos Aires πραγματοποίησαν διαμαρτυρία στην επαρχία Σάντα Φε, στην Αργεντινή, ζητώντας υψηλότερους μισθούς και βελτίωση της ψυχικής υγειονομικής υποστήριξης για το προσωπικό.

Η κινητοποίηση ξεκίνησε το βράδυ της Δευτέρας 11 Φεβρουαρίου και συνεχίστηκε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, με πολλούς αστυνομικούς να συμμετέχουν μαζί με τις οικογένειές τους.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαμαρτυρίας ακούγονταν σειρήνες περιπολικών.

Αρχικά, περίπου 20 έως 60 αστυνομικοί φέρονται να έχουν δεχθεί πειθαρχικές κυρώσεις και να τους ζητήθηκε να παραδώσουν τα όπλα τους, σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης και Ασφάλειας της Σάντα Φε, Πάμπλο Κοκοτσιόνι, ο οποίος υποστήριξε ότι ερευνώνται επίσης πιθανές παράνομες ενέργειες από ορισμένες ομάδες ενστόλων.

Τελικά, μετά από τρεις ημέρες κινητοποιήσεων, οι αστυνομικοί τερμάτισαν τη διαμαρτυρία όταν ο δήμος δεσμεύτηκε να αυξήσει τους μισθούς τους και να βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας και υποστήριξης της ψυχικής υγείας, αιτήματα που είχαν τεθεί εξ αρχής.

