Στο Εθνικό Τυπογραφείο ΚΥΑ για επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε κατηγορία δημοσίων υπαλλήλων

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση η ΚΥΑ για τον καθορισμό του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας των υπαλλήλων ΟΤΑ Β’ βαθμού, όπου περιλαμβάνονται οι κτηνίατροι δημόσιοι υπάλληλοι των Περιφερειών.

Αυτό γνωστοποιεί σε ανακοίνωση της, η Πανελλήνια Ένωση Γεωπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ), η οποία ωστόσο σημειώνει ότι «από την πλευρά της πολιτείας αυτό αποτελεί το δεύτερο βήμα, μετά τους κτηνιάτρους των ΟΤΑ Α βαθμού, για την εκπλήρωση της υποχρέωσής της να επαναχορηγήσει το συγκεκριμένο επίδομα σε όλους τους κτηνιάτρους δημοσίους υπαλλήλους που το δικαιούνται».

Οι κτηνίατροι, τονίζει η ΠΟΓΕΔΥ, αδίκως και παρά την αντίθετη γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής δεν λαμβάνουν το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Υπενθυμίζεται ότι, κατά την διάρκεια της απεργιακής κινητοποίησης της 10 ης Φεβρουαρίου και μπροστά στην μαζική συμμετοχή του κλάδου, που απέδειξε ενότητα και αποφασιστικότητα, υπήρξε δέσμευση της πολιτικής ηγεσίας ότι αυτό θα χορηγηθεί με αναδρομική ισχύ.

Και καταλήγει στην ανακοίνωση της:

Όλο αυτό το διάστημα η ΠΕΚΔΥ και η ΠΟΓΕΔΥ πιέζουν την πολιτεία προς την κατεύθυνση της τήρησης των υπεσχημένων και της αποκατάστασης της εξωφρενικής αδικίας. Επιπλέον, έχουν πάρει διαβεβαιώσεις ότι το επίδομα είναι κλαδικό.

Η προσπάθεια θα ολοκληρωθεί μόνο μετά την επαναχορήγηση του επιδόματος και στους κτηνιάτρους του ΥΠΑΑΤ. Τονίζεται ότι η δραματική καθυστέρηση στην έκδοση των δύο πρώτων ΚΥΑ δεν μπορεί σε καμία επίπτωση να θέσει εν αμφιβόλω την αναδρομικότητα για την χορήγηση του επιδόματος στους κτηνιάτρους του ΥΠΑΑΤ.

Αναμένουμε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να τηρηθούν τα υποσχεθέντα και να γίνει επιτέλους πράξη το αυτονόητο.

Πηγή: aftodioikisi.gr