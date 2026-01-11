Στο βαθμό του Αντιστράτηγου προήχθη ο Αναστάσιος Πολύχρονος

Στην είδηση αναγέρθηκε με ανάρτησή του, ο δήμαρχος Θέρμου, κ. Σπύρος Κωνσταντάρας, ο οποίος συνεχάρη τον Αντιστράτηγο Αναστάσιο Πολύχρονο, ενώ του ευχήθηκε κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.

Διαβάστε επίσης

Σε σχετική ανάρτηση ο κ. Κωνσταντάρας ανέφερε:

«Θερμά συγχαρητήρια στον συμπολίτη μας , καταγόμενο από τον Αβαρίκο δήμου ΘΕΡΜΟΥ , Διοικητή της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων που προήχθη σε Αντιστράτηγο .

Ο Αντγος Δρ. Αναστάσιος Πολύχρονος είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου στη Στρατιωτική Ιστορία του ΕΚΠΑ την οποία δίδαξε και στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων ενώ έχει δημοσιεύσει αρκετά επιστημονικά άρθρα στο αντικείμενο.

Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα νέα καθήκοντα που θα αναλάβει !»

Πηγή: sinidisi.gr