Δείτε την απόφαση του ΚΥΣΕΑ για την τοποθέτηση των Αντιστρατήγων, Αντιναυάρχων, Αντιπτεράρχων, Υποστρατήγου σε θέση Αντιστρατήγου και Υποπτεράρχου σε θέση Αντιπτεράρχου

Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) στην 2η/2026 Συνεδρίαση του αποφάσισε:

1. Την τοποθέτηση των Αντιστρατήγων, Αντιναυάρχων, Αντιπτεράρχων, Υποστρατήγου σε θέση Αντιστρατήγου και Υποπτεράρχου σε θέση Αντιπτεράρχου, ως εξής:

α. ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ

(1) Τον Αντιστράτηγο Σταύρο Παπασταθόπουλο (AM: 47233), ως Γενικό Επιθεωρητή Στρατού / EU – OHQ.

(2) Τον Αντιστράτηγο Γρηγόριο Μπουντλιάκη (AM: 47847), ως Διοικητή ΑΣΔΗΜ / NRDC–GR.

(3) Τον Αντιστράτηγο Αναστάσιο Πολύχρονο (AM: 47894), ως Διοικητή ΔΙΔΑΕ.

(4) Τον Αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Καραμανίδη (AM: 47933), ως Επιτελάρχη ΓΕΣ.

(5) Τον Αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Γάκη (AM: 48428), ως Διοικητή ΔΕΠ.

(6) Τον Αντιστράτηγο Αθανάσιο Σαπλαούρα (AM: 47449), ως Διοικητή ΑΣΔΥΣ.

(7) Τον Υποστράτηγο Νικόλαο Γκρέτσα (AM: 48980), ως Διοικητή ΔΙΚΑΦΚΑ.

β. ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

(1) Τον Αντιναύαρχο Σπυρίδων Λαγάρα ΠΝ (ΑΜ: 2019), ως Υπαρχηγό ΓΕΝ.

(2) Τον Αντιναύαρχο (Μ) Πιέρρο Κοντοδιό ΠΝ (ΑΜ: Μ-803), ως Διοικητή ΔΔΜΝ.

γ. ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

(1) Τον Αντιπτέραρχο (Ι) Βασίλειο Μπρούμα (16855), ως Υπαρχηγό ΓΕΑ.

(2) Τον Αντιπτέραρχο (ΜΑ) Δημήτριο Φανάρα (ΑΜ: 16482), ως Γενικό Επιθεωρητή ΓΕΑ.

(3) Τον Υποπτέραρχο (Ι) Κωσταντίνο-Σάββα Τζοβάρα (16906), ως Διοικητή ΔΑΥ.

2. Τη διατήρηση στη θέση τους, των παρακάτω:

α. ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ

(1) Τον Αντιστράτηγο Ανδρέα Κορωνάκη (AM: 46829), ως Υπαρχηγός ΓΕΣ.

(2) Τον Αντιστράτηγο Δημήτριο Βακεντή (AM: 47301), ως Διοικητή ΑΣΔΑΑΜ.

(3) Τον Αντιστράτηγο Παναγιώτη Καβιδόπουλο (AM: 47843), ως Διοικητή ΑΣΔΙΘ.

β. ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

(1) Τον Αντιναύαρχο Χρήστο Σασιάκο ΠΝ (ΑΜ: 1930), ως Αρχηγό Στόλου.

(2) Τον Αντιναύαρχο Θεόδωρο Μικρόπουλο ΠΝ (ΑΜ: 1911), ως Υπαρχηγό ΓΕΕΘΑ.

γ. ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

(1) Τον Αντιπτέραρχο (Ι) Παναγιώτη Γεωργακόπουλο (ΑΜ: 16418), ως Αρχηγό Τακτικής Αεροπορίας.

(2) Τον Αντιπτέραρχο (Ι) Κωνσταντίνο Μπούζο (ΑΜ: 16433), ως Επιτελάρχη ΓΕΕΘΑ.