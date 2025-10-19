Στο Ασκληπιείο της Κω ορκίστηκαν 40 αριστούχοι γιατροί από όλο τον κόσμο

Στον ιερό χώρο του Ασκληπιείου της Κω - τη γενέτειρα της Ιατρικής και πατρίδα του Ιπποκράτη- πραγματοποιήθηκε χθες, 18 Οκτωβρίου, η λαμπρή τελετή ορκωμοσίας των αριστούχων ιατρών από ελληνικά και διεθνή Πανεπιστήμια. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο της Ιπποκρατικής Εβδομάδας, που περιλαμβάνει το Ιπποκρατικό Σχολείο, το Συμπόσιο και την Ορκωμοσία.

Παρουσία κορυφαίων θεσμικών, επιστημονικών και ακαδημαϊκών προσωπικοτήτων, ανέδειξε τη διαχρονική σύνδεση της σύγχρονης ιατρικής επιστήμης με τις αξίες και τις αρχές της Ιπποκρατικής φιλοσοφίας, υπενθυμίζοντας πως η ηθική, η γνώση και η αφοσίωση στον άνθρωπο παραμένουν ο πυρήνας του ιατρικού λειτουργήματος.

Την τελετή διοργάνωσαν το Παγκόσμιο Ιπποκράτειο Ινστιτούτο Ιατρών, το Διεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυμα της Κω, ο Δήμος Κω, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και ο Ιατρικός Σύλλογος Κω, υπό την Αιγίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Η απόδοση του όρκου του Ιπποκράτη στο Ασκληπιείο της Κω για πρώτη φορά μεταδόθηκε ζωντανά, παγκοσμίως, μετά από άδεια της εφορίας Αρχαιοτήτων, η οποία υποστήριξε την εκδήλωση όπως συμβαίνει κάθε χρόνο.

Η φετινή Ιπποκρατική Εβδομάδα με το Ιπποκρατικό Σχολείο, με σταθμούς την Αθήνα, τη Λάρισα και την Κω, συγκέντρωσε 40 αποφοίτους και καθηγητές από 15 Ιατρικές Σχολές πανεπιστημίων της Ελλάδας, Αμερικής, Αργεντινής, Καναδά, Ηνωμένου Βασιλείου, Γερμανίας, Ιταλίας, Αυστρίας, Ομάν, Τυνησίας, Κύπρου και Ινδίας, αποδεικνύοντας τη διεθνή απήχηση του θεσμού. Το Ιπποκρατικό Σχολείο τελούσε υπό την αιγίδα των Ιατρικών Σχολών ΕΚΠΑ με πρόεδρο τον καθηγητή Ν. Αρκαδόπουλο & Θεσσαλίας με τον Α. Ζιμπή, έχοντας συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στα αντίστοιχα πανεπιστήμια.

Ο Δρ. Γιώργος Πατούλης, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και του Παγκόσμιου Ιπποκράτειου Ινστιτούτου Ιατρών, εξέφρασε την ιδιαίτερη τιμή και συγκίνησή του για τη συμμετοχή του στην ορκωμοσία των αριστούχων ιατρών στο Ασκληπιείο της Κω, τονίζοντας πως «η τελετή αυτή αποτελεί έναν ύμνο στην αριστεία, τη γνώση και την ηθική, αξίες που θεμελίωσε ο Ιπποκράτης και που εξακολουθούν να καθοδηγούν τη σύγχρονη ιατρική».

Ο κ. Πατούλης δήλωσε ακόμη ότι ο θεσμός, τον οποίο ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών υποστηρίζει από το 2011, συμβάλλει καθοριστικά στη διάδοση της Ιπποκρατικής Ιδέας και της ιατρικής αριστείας διεθνώς, δεσμευόμενος να συνεχίσει την προώθηση του έργου και της παρακαταθήκης του Ιπποκράτη στις επόμενες γενιές ιατρών.

Η Ιπποκρατική Εβδομάδα συνεχίστηκε με διήμερο επιστημονικό Συμπόσιο, στο Διεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυμα της Κω, όπου συμμετείχαν, πρόεδροι των Ιατρικών Σχολών της Ελλάδος, από την Αμερική και το Ηνωμένο Βασίλειο, δύο μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, καθώς και πολλοί διεθνούς εμβέλειας ομιλητές..

Χαιρετισμό στην τελετή απηύθυναν κατά τη διάρκεια της τελετής ο δήμαρχος της Κω, κ. Θεοδόσης Νικηταράς και ο τ. πρόεδρος του Διεθνούς Ιπποκράτειου Ιδρύματος της Κω, καθηγητής Στέφανος Γερουλάνος, ενώ τελετάρχης της εκδήλωσης ήταν ο πρόεδρος του Διεθνούς Ιπποκράτειου Ιδρύματος της Κω, ομότιμος καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας κ. Νικόλαος Παπαντωνίου, ο οποίος δήλωσε μεταξύ άλλων, πως η Ιπποκρατική Εβδομάδα αποτελεί για εμάς «διαβατήριο» εξωστρέφειας και αναγνώρισης των Ιπποκρατικών Ιδεών στα πέρατα της γης.

Η συμμετοχή φέτος ήταν μεγαλύτερη από κάθε άλλη χρονιά τόσο σε αριθμό Ιατρών που ορκίστηκαν στο Ασκληπιείο, όσο και σε αριθμό συμμετεχόντων από Ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια. Η απευθείας αναπαράσταση της Απόδοσης του Όρκου αποτέλεσε παγκόσμιο γεγονός που θα φτάσει στα πέρατα της οικουμένης, ως πανανθρώπινο μήνυμα. Η τελετή απόδοσης του Ιπποκρατικού Όρκου έγινε στην αρχαία ελληνική γλώσσα από τον κ. Μηνά Χατζηαντωνίου, ενώ παράλληλα υπήρξε και απόδοση στην αγγλική γλώσσα από την Λέκτορα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου της Κύπρου κα Βικτωρία Πολυδώρου.

Το πρωί της ίδιας ημέρας πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες του συνεδρίου αναφορικά με την Ιπποκρατική Εβδομάδα, με τους αρίστους φοιτητές από ξένα πανεπιστήμια να παρακολουθούν σημαντικές ομιλίες από την ελληνική επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα.

Η ολοκλήρωση της Ιπποκρατικής Εβδομάδας πραγματοποιήθηκε με τον αγώνα δρόμου προς τιμήν του Ιπποκράτη, με τη συνεργασία των Special Olympics, του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, του Παγκόσμιου Ιπποκράτειου Ινστιτούτου Ιατρών, του Ελληνικού Συμβουλίου Τουρισμού Υγείας, του Διεθνούς Ιπποκρατικού Ιδρύματος της Κω και Δημοτικών Σχολείων της Κω.