Στις 16:00 τα μπλόκα κόβουν ξανά τη χώρα στα δύο: Θα κλείσουν παράδρομοι

Σημαντικές καθυστερήσεις και πολύωρη ταλαιπωρία αντιμετώπισαν χιλιάδες εκδρομείς κατά την επιστροφή τους μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων, παρά τις διευκολύνσεις που παρείχαν οι αγρότες στα περισσότερα μπλόκα, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων κινητοποιήσεων.

Παρότι άνοιξαν τμήματα των δρόμων και δόθηκαν λωρίδες κυκλοφορίας, η επιστροφή δεν ήταν απρόσκοπτη. Τα μεγαλύτερα προβλήματα σημειώθηκαν, όπως και στην έξοδο των Χριστουγέννων, στον άξονα Αθηνών–Λαμίας (ΠΑΘΕ), με ιδιαίτερα προβλήματα στις περιοχές Μαρτίνου και Μπράλου, όπου οδηγοί παρέμειναν ακινητοποιημένοι για ώρες και χρειάστηκε να κινηθούν μέσω παρακαμπτηρίων, κατόπιν οδηγιών της Τροχαίας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Λία Χριστάρα, χιλιάδες εκδρομείς έκαναν πάρα πολλές ώρες να φτάσουν πίσω, ενώ υπήρξαν περιπτώσεις που χρειάστηκαν πάνω από 10-12 ώρες για τη διαδρομή Θεσσαλονίκη–Αθήνα και αντίστροφα.

Αξίζει να σημειωθεί πως παρά το γεγονός ότι οι αγρότες απομάκρυναν τα τρακτέρ από το οδόστρωμα σχεδόν σε όλα τα μπλόκα, η αυξημένη κυκλοφορία δημιούργησε συνθήκες συμφόρησης, αντίστοιχες με εκείνες της εξόδου των εκδρομέων.

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις

Οι κινητοποιήσεις, ωστόσο, συνεχίζονται. Όπως έγινε γνωστό, σήμερα στις 16:00 πραγματοποιείται νέα δράση στη Νίκαια, με αποκλεισμό παρακαμπτήριων δρόμων, ενώ στα διόδια των Μαλγάρων άνοιξαν χθες και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας για την είσοδο και έξοδο των εκδρομέων. Για να μην υπάρξουν προβλήματα, σήμερα στις 12:00 θα προχωρήσουν ξανά στο κλείσιμο και των δύο ρευμάτων.

Παράλληλα, 14 μπλόκα της ανατολικής Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής εξέδωσαν ανακοίνωση με την οποία ζητούν έναρξη διαλόγου με την κυβέρνηση υπό προϋποθέσεις, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις και από άλλα μπλόκα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα μπλόκα πανελλαδικά ανέρχονται σε 57, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο πανελλαδικής σύσκεψης το Σάββατο, είτε στα Μάλγαρα είτε στη Νίκαια.

«Παραμένουμε ένα αρραγές μέτωπο», τονίζουν ακόμη και οι αγρότες που τάσσονται υπέρ του διαλόγου.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις αποφάσεις των αγροτών τις επόμενες ημέρες και στον τόπο διεξαγωγής της πανελλαδικής σύσκεψης, που αναμένεται να καθορίσει τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεων.

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου, όπως δηλώνουν, με στόχο την ανάδειξη των αιτημάτων τους που, σύμφωνα με τους ίδιους, αφορούν την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα.

Στην ΠΑΘΕ, στο ύψος του Μαρτίνου, τα οχήματα που κινούνται προς Αθήνα οδηγούνται σε παρακαμπτήριες οδούς, καθώς παραμένει κλειστή η εθνική οδός στο Κάστρο Βοιωτίας. Η κυκλοφορία διεξάγεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες, με τις καθυστερήσεις να ξεπερνούν τη μία ώρα.

Στη Νίκαια, αγρότες και κτηνοτρόφοι άνοιξαν τις μπάρες στα διόδια Μακρυχωρίου, επιτρέποντας τη δωρεάν διέλευση των οχημάτων έως τις 5 το απόγευμα. Την ίδια ώρα, στη Νίκαια σκληραίνει η στάση των αγροτών, με κλείσιμο παρακαμπτήριων οδών και του παράδρομου της παλαιάς εθνικής οδού Λάρισας–Βόλου. Παράλληλα, προγραμματίζεται πορεία τρακτέρ στη Λάρισα για τη διανομή φυλλαδίων με τα αιτήματα των αγροτών. Για τη διευκόλυνση των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς, η αερογέφυρα αναμένεται να ανοίξει την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου.

Στην Καρδίτσα, αγρότες άνοιξαν για τρίτη φορά τις μπάρες των διοδίων στον Ε-65, στο ύψος των Σοφάδων, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων.

Στα Μάλγαρα, ο σχεδιασμός των αγροτών προβλέπει κλείσιμο και των δύο ρευμάτων της εθνικής οδού τη Δευτέρα, με επαναλειτουργία την Τρίτη για τη διευκόλυνση των εκδρομέων.

Στην Ιονία Οδό, περίπου 300 τρακτέρ παραμένουν παραταγμένα εδώ και τρεις εβδομάδες στα διόδια Αγγελοκάστρου, όπου οι αγρότες έχουν ανοίξει τις μπάρες από την παραμονή των Χριστουγέννων.

Επίσης, η Περιμετρική Πατρών παραμένει κλειστή από το απόγευμα του Σαββάτου, με την κυκλοφορία να διεξάγεται μέσω της πόλης, ενώ αναμένεται να ανοίξει την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Η θέση της κυβέρνησης

Ενθαρρυντική εξέλιξη χαρακτηρίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τη διάθεση πολλών εκπροσώπων των αγροτικών κινητοποιήσεων να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου ενώ καλεί και τους υπόλοιπους να αφήσουν στην άκρη τη λογική της στείρας αντιπαράθεσης. Μάλιστα, όπως σημειώνει η κυβέρνηση έχει προτάξει τον διάλογο και έχει δείξει ειλικρινή διάθεση από την αρχή των κινητοποιήσεων.

«Ο ειλικρινής διάλογος –και μόνο αυτός- θα φέρει τις λύσεις», είναι το μήνυμα που εκπέμπει η κυβέρνηση.

Γι’ αυτό και ο Παύλος Μαρινάκης στρέφει τους προβολείς στα τεκμήρια της ειλικρινούς διάθεσης της για διάλογο, πέραν της πρόσκλησης του ίδιου του Πρωθυπουργού με συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, αλλά και μέσα από το πλαίσιο που τέθηκε προ ημερών, με το οποίο:

-ικανοποιήθηκε η συντριπτική πλειονότητα των αιτημάτων αγροτών και κτηνοτρόφων, σε συνέχεια

-σε συνέχεια μέτρων στήριξης που έχουν υλοποιηθεί επιλύοντας διαχρονικά αιτήματα του πρωτογενούς τομέα, ενώ

-οι πληρωμές προχωράνε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που είχαμε θέσει.

Κι όπως υπογραμμίζει ο κ. Μαρινάκης, το γεγονός ότι όλο και περισσότεροι εκπρόσωποι των μπλόκων αντιλαμβάνονται την ανάγκη για προσέλευση στο τραπέζι του διαλόγου:

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε πως: «Πρόκειται για μια ενθαρρυντική εξέλιξη. Είναι κρίσιμο να το αντιληφθούν αυτό όσοι ακόμα αρνούνται τον διάλογο, αφήνοντας στην άκρη την παρωχημένη λογική της στείρας αντιπαράθεσης, που έχει δοκιμάσει κατά πολύ τις αντοχές της κοινωνίας».

