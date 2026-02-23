«Χάλκινη» η εθνική ομάδα Σπάθης στο Ευρωπαϊκό εφήβων

Με τον καλύτερο τρόπο ολοκληρώθηκε για τα ελληνικά «χρώματα» το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ξιφασκίας Εφήβων/Νεανίδων στην Τιφλίδα της Γεωργίας, καθώς η εθνική ομάδα σπάθης των εφήβων κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, καταβάλοντας στον «μικρό τελικό» την αντίσταση της Ισπανίας. Στο ταμπλό των «32» η «γαλανόλευκη» προκρίθηκε χωρίς αγώνα, ενώ στη φάση των «16» επικράτησε της Γεωργίας με σκορ 45-40.

Στο ταμπλό των «8» νίκησε την Ελβετία με 45-36 και έκανε ακόμη ένα βήμα για να βρεθεί στη ζώνη των μεταλλίων.

Στον ημιτελικό, η εθνική ομάδα ηττήθηκε από την Ιταλία με 45-41, ωστόσο άφησε πίσω της αυτό το αποτέλεσμα και κατάφερε να ανέβει στο τρίτο σκαλί του βάθρου.



Σημαντική συμβολή στην επιτυχία της εθνικής ομάδας σπάθης των εφήβων είχαν οι προπονητές Παναγιώτης Τζινιόλης (Ηλυσιακός), Νικολάι Ζαποροϊτσένκο (Ασπίδα) και Γιάννης Νοταράς (Απόλλων Βριλησσίων).