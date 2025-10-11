Στήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος από την PIZZA FAN και τη «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

Το Πυροσβεστικό Σώμα αναγνωρίζει και επισημαίνει τη σημαντική συμβολή της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» και του ιδρυτικού της μέλους PIZZA FAN στην ενίσχυση του έργου των Πυροσβεστών και των Εθελοντών Πυροσβεστών που επιχείρησαν φέτος στις πυρκαγιές ανά την Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας ευαισθητοποίησης του κοινού και στηρίζοντας τη μεγάλη προσπάθεια κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου διανεμήθηκαν πανελλαδικά 1.900.000 κουτιά πίτσας με μήνυμα:

«Προστάτεψε το Δάσος από τη Φωτιά», καθώς και με την αφιέρωση:

«Ευχαριστούμε τους ήρωες Πυροσβέστες που ρισκάρουν τη ζωή τους για μας»,

τιμώντας τον ρόλο και την αυταπάρνηση των Πυροσβεστών και των Εθελοντών.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Pizza Fan διέθεσε:

15.000 μπλοκ των 30 εκπτωτικών κουπονιών για Πυροσβέστες και Εθελοντές Πυροσβέστες

3.000 μπλοκ των 30 εκπτωτικών κουπονιών για Εθελοντές Δασοπυροσβέστες

Παράλληλα, κάλυψε με παροχή γευμάτων ανάγκες των πυροσβεστικών δυνάμεων κατά την αντιπυρική περίοδο.